Sergen Yalçın’ın istediği isme TFF’den veto! İşte nedeni - Son Dakika
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Sergen Yalçın’ın istediği isme TFF’den veto! İşte nedeni

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Sergen Yalçın’ın istediği isme TFF’den veto! İşte nedeni
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A Milli Futbol Takımı’nın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın’ın, TFF’ye sunduğu ekipte yer vermek istediği Ozan Köprülü’nün veto edildiği öne sürüldü. Kararın gerekçesi olarak Köprülü’nün bahis nedeniyle aldığı 12 aylık hak mahrumiyeti cezası gösterildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Vincenzo Montella’nın ardından A Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörlüğüne Sergen Yalçın’ı getirdi. Ay-yıldızlılarda yeni bir dönemin başlamasıyla birlikte Yalçın’ın birlikte çalışacağı yardımcıları da merak konusu oldu. TFF, deneyimli teknik adamla dört yıllık sözleşme imzalanacağını duyurdu.

Sergen Yalçın’ın istediği isme TFF’den veto! İşte nedeni

YARDIMCISI İÇİN VETO İDDİASI

Gazeteci Tahir Kum’un aktardığına göre Sergen Yalçın, Milli Takım’da görev yapmasını istediği teknik ekip listesini federasyona sundu. Ancak listede yardımcıları arasında bulunan Ozan Köprülü’ye TFF’den onay çıkmadığı iddia edildi.

GEREKÇE OLARAK BAHİS CEZASI GÖSTERİLDİ

Kum’un haberinde, Köprülü’nün veto edilmesinin gerekçesi olarak bahis nedeniyle aldığı 12 aylık hak mahrumiyeti cezası gösterildi. Yalçın’ın ekibine dahil etmek istediği antrenörün, bu ceza nedeniyle Milli Takım’da görev almasına karşı çıkıldığı öne sürüldü.

Türkiye Futbol FederasyonuA Milli Futbol TakımıSergen YalçınSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Oguz Korkmaz Oguz Korkmaz:
    Bekri Mustafa Süleymaniye'ye imam olmuş de, onlar anlarlar.... 0 0 Yanıtla
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