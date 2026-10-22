Fransa'da infial yaratan görüntü! Savcılık sessiz kalamadı - Son Dakika
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Fransa'da infial yaratan görüntü! Savcılık sessiz kalamadı

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Fransa\'da infial yaratan görüntü! Savcılık sessiz kalamadı
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Fransa'da protestolar sırasında gözaltına alınan 17 çocuğun Bobigny Adliyesi'nde soğuk, kirli ve yataksız hücrelerde tutulduğu ortaya çıktı. Çocukların beton zeminde termal battaniyelere sarılarak uyumaya çalıştığı görüntüler tepki çekti. Avukatlar koşulları insan onuruna aykırı bulurken, Bobigny Savcılığı 20 çocuğun adliyeye sevk edildiğini ve haklarındaki işlemlerin ardından serbest bırakılmalarının planlandığını açıkladı.

Fransa'da protestolar sırasında gözaltına alınan çocukların tutulduğu hücrelerden gelen görüntüler tartışma yarattı. Bobigny Adliyesi'nde 17 çocuğun yataksız, soğuk ve kirli hücrelerde geceyi geçirdiği ortaya çıktı. Avukatların hazırladığı raporda gözaltı koşullarına tepki gösterilirken, Bobigny Cumhuriyet Savcısı Alexandre de Bosschère de gözaltına alınan çocukların durumuna ilişkin açıklama yaptı.

17 ÇOCUK GECEYİ YATAKSIZ HÜCRELERDE GEÇİRDİ

Fransa'da lise öğrencilerinin protestoları ve gösteriler sırasında yaşanan olayların ardından gözaltına alınan çocukların tutulduğu koşullar gündeme geldi. Seine-Saint-Denis Barosu tarafından görevlendirilen dört avukat, 21 Ekim sabahı Bobigny Adliyesi'nin gözaltı bölümündeki sekiz hücreyi inceledi. Hücrelerde yaşları 18'in altında olan 17 kişinin tutulduğu belirlendi.

Avukatların raporuna göre çocukların hiçbirine yatak verilmedi. Bazıları beton zeminde, bazıları ise uzanmak için yeterli büyüklükte olmayan beton banklarda uyumaya çalıştı. Soğuktan titreyen çocukların yalnızca termal battaniyelerle korunmaya çalıştığı aktarıldı.

Fransa'da infial yaratan görüntü! Savcılık sessiz kalamadı

HÜCRELERDE İDRAR DOLU ŞİŞELER BULUNDU

Avukatların incelemesinde hücrelerin hijyen koşullarına ilişkin dikkat çekici bulgulara da yer verildi. Bazı hücrelerde önceki kişilerden kaldığı belirtilen çöpler ve idrar dolu şişeler bulundu.

En az üç çocuğun soğuktan titrediği, bir çocuğun bileğindeki ağrı nedeniyle doktor muayenesine ihtiyaç duyduğu bildirildi. Gözaltındaki kız çocuklarından birinin ise yeterli hijyenik pede ulaşamadığı ve başka bir çocuktan yardım aldığı belirtildi. Baro, çocukların tutulduğu koşulları insan onuruna aykırı olarak nitelendirdi.

BOBIGNY SAVCISI: 20 ÇOCUK ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Tepki çeken görüntülerin ardından Bobigny Cumhuriyet Savcısı Alexandre de Bosschère, gözaltına alınan çocukların adli süreçlerine ilişkin açıklamada bulundu. Savcı, 20 çocuğun 21 Ekim'de adliyeye sevk edildiğini, bunlardan 14'ünün Saint-Denis kentindeki SNIPES mağazasının yağmalanmasıyla bağlantılı aynı soruşturma kapsamında işlem gördüğünü belirtti. De Bosschère, soruşturma bulgularının mağazaların yağmalanmasına yönelik sosyal medya çağrılarına işaret ettiğini ifade etti.

Çocukların önce savcılık görevlisinin, ardından çocuk hâkiminin karşısına çıkarılarak haklarında eğitici tedbirler değerlendirilmesinin planlandığını belirten savcı, işlemlerin ardından gün içerisinde serbest bırakılacaklarını bildirdi.

Fransa'da infial yaratan görüntü! Savcılık sessiz kalamadı

AVUKATLARDAN SERT TEPKİ: ÇOCUKLARIN ONURU KORUNMALI

Seine-Saint-Denis Barosu, çocukların tutulduğu koşulların kabul edilemez olduğunu belirterek yetkililere tepki gösterdi. Baro tarafından yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanmasına yönelik sert tedbirlerin çocukların insan onurundan mahrum bırakılmasını haklı gösteremeyeceği vurgulandı.

Avukatlar, gözaltı bölümünde yeterli sayıda yatak bulunmadığını da tespit etti. İnceleme sırasında görevlilerin yalnızca 10 yatak bulunduğunu ve bunların ilk gelen kişilere verildiğini aktardığı belirtildi. Savcılık ile baro temsilcileri arasında gözaltı koşullarının görüşülmesi için toplantı yapılması planlandı.

ADLİYE ÖNÜNDE 200'DEN FAZLA KİŞİ TOPLANDI

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Bobigny Adliyesi önünde 200'den fazla kişi toplandı. Öğretmenler, öğrenciler, aileler ve avukatların katıldığı protestoda gözaltına alınan çocukların serbest bırakılması istendi. Göstericiler, özellikle reşit olmayan kişilerin tutulduğu koşullara tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesi ve hayat pahalılığına karşı başlayan protestolar, ülke genelinde geniş çaplı gösterilere dönüştü. Özellikle 17 Ekim'de yüz binlerce kişinin katıldığı eylemlerde polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşandı, bazı kentlerde iş yerleri yağmalandı. İçişleri Bakanlığının açıkladığı son verilere göre yaklaşık 2 bin 500 kişi gözaltına alınırken, 174 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YENİ PROTESTOLAR ÖNCESİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Fransa'da tansiyon düşmezken, bazı kentlerde sokağa çıkma kısıtlamaları uygulamaya konuldu. Hükümet, yeni gösteriler öncesinde güvenlik önlemlerini artırma kararı alırken, CGT sendikası 5 Kasım'dan itibaren genel grev çağrısında bulundu.

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