Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı - Son Dakika
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Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı

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Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 5 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 31'e yükseldi. Son gözaltına alınanlar arasında eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın'ın da bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından gönderilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular incelendi. İncelemelerin ardından 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonun ilk aşamasında 26 kişi yakalanırken aranan diğer 5 şüpheli de bugün gözaltına alındı.

ESKİ AK PARTİLİ VEKİL DE GÖZALTINDA

Son operasyonda gözaltına alınan 5 kişinin kimlikleri de belli oldu.

Şüphelilerin eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın ile Abdullah Dal, Fahri Uğur, Hakan Eryılmaz ve Seda Tarım olduğu öğrenildi.

Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı

ERTAN AYDIN KİMDİR?

1971 yılında Ardahan'da dünyaya gelen Ertan Aydın, ilkokul eğitimini Almanya'da, ortaokul ve lise eğitimini ise İstanbul Küçükçekmece'de tamamladı. Lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesinden (ODTÜ), doktora derecesini ise Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden aldı.

2000-2003 yılları arasında Harvard ve Dartmouth üniversitelerinde araştırmacı olarak görev yapan Aydın, 2004-2011 yılları arasında Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyeliği yaptı. 2011 yılında doçent unvanını aldı.

2012 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi işlerden sorumlu başdanışmanlığına atanan Aydın, Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde de bu görevini sürdürdü.

Pollmark Araştırma'nın kurucuları arasında yer alan Aydın'ın yurt içinde ve yurt dışında yayımlanmış çok sayıda kitap ve makalesi bulunuyor. Evli ve üç çocuk babasıdır.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Birazdan Bu gözaltı sulandırma yorumları başlar 7 12 Yanıtla
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    kilcik gelmis. issiz gucauz 2 0
  • Emre Özcan Emre Özcan:
    Fatma nerede fatma 14 4 Yanıtla
    Cemil Kaymaz Cemil Kaymaz:
    Fatma millet vekili. Sıgırlaşma. Dokunulmazlığı. Var yani sarıgül. Taşkın özer. Karabat. Daha başka bir sürü CHP milletvekili gibi. Anladın. 0 0
  • Johny Guitar Johny Guitar:
    hırsıza sahip çıkmak yok bizde gereği yapılır ama chp nerde hırsız var milleti sokağa döker 6 10 Yanıtla
    Behlül Kaçar Behlül Kaçar:
    İnşallah dediğin gibi olurda Fatma dahil kim hırsızlık yapmışsa partisi ne olursa olsun içeri atarlar, bende size helal olsun derim, izliyorum bakalım ne olacak. 2 0
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    senin icin CD oldu diyorlar 0 0
  • 1gerceklerinsesi 1gerceklerinsesi:
    danışman da bunu yaparsa aho aho ahooo 4 2 Yanıtla
  • Yusuf Çarman Yusuf Çarman:
    Helal olsun bu işin iktidarı muhalefeti yok ! milletin parasına göz dikene acimayacaksınız! 3 0 Yanıtla
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