Almanya'da gençler 31 Ekim'de 21 şehirde kitlesel gösteri düzenleyecek - Son Dakika
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Almanya'da gençler 31 Ekim'de 21 şehirde kitlesel gösteri düzenleyecek

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Almanya\'da gençler 31 Ekim\'de 21 şehirde kitlesel gösteri düzenleyecek
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Z kuşağının öncülük ettiği "Gen Z regelt" girişimi, Fransa'daki olayların ardından Almanya genelinde eylem takvimi açıkladı. Gösterilerde okulların durumu, kemer sıkma, hayat pahalılığı, askerlik ve iklim değişikliği protesto edilecek. Polis ise eylemlerin aşırı gruplarca istismar edilebileceği uyarısını yaptı.

DW'nin aktardığına göre Almanya'da gençlerin öncülük ettiği "Gen Z regelt" (Z kuşağı halleder) adlı girişim, 31 Ekim Cumartesi günü ülke genelinde 21 kentte kitlesel gösteri çağrısı yaptı. Eylem yapılacak kentler arasında Berlin, Köln, Hamburg ve Münih de bulunuyor.

Gösterilere binlerce kişinin katılması bekleniyor. Organizatörler, "çöken okullar ve kemer sıkma politikaları" başta olmak üzere hayat pahalılığı, sosyal adaletsizlik, zorunlu askerlik ve iklim değişikliğini protesto edeceklerini açıkladı.

Çağrı, hafta sonu Fransa'da şiddete dönüşen ve kamu ile özel mülke büyük zarar verilen protestoların hemen ardından geldi. Fransa'daki eylemler de öğrencilerin ülkenin okul sistemine duyduğu öfkeyle başlamış, kısa sürede sendikaların ve farklı grupların katılımıyla büyümüştü.

Girişimin internet sitesinde, insanlara ya da mülke yönelik her türlü şiddete karşı oldukları açıkça vurgulanıyor.

Polis ise "tetikte ama sakin" olduğunu, insanların toplanma ve görüşlerini ifade etme hakkını koruyacağını bildirdi. Ancak Fransa, İtalya ve İspanya'dan gelen büyük tahribat ve şiddet görüntüleri, Alman siyasetçiler ve güvenlik birimleri arasında eylemlerin sol aşırı gruplarca istismar edilebileceği endişesini artırdı.

Federal Polis'in bağlı olduğu GdP sendikasının başkanı Andreas Roßkopf, Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada eyalet ve federal polisin olası karışıklıklara "kararlı ve sert bir karşılık" vereceğini söyledi. Roßkopf, radikallerin ve aşırı uçların göstericilerin arasına karışarak polise saldırabileceği ya da yalnızca tahribat yapmak isteyebileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: DW

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