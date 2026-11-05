Fransa'da maaş grevi sokaklara taştı: Paris'te biber gazı, Lyon'da 34'ü polis 40 yaralı - Son Dakika
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Fransa'da maaş grevi sokaklara taştı: Paris'te biber gazı, Lyon'da 34'ü polis 40 yaralı

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Fransa\'da maaş grevi sokaklara taştı: Paris\'te biber gazı, Lyon\'da 34\'ü polis 40 yaralı
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Sendikaların çağrısıyla hayat pahalılığına karşı greve giden Fransız çalışanlar, ülke genelinde 200'ü aşkın noktada yürüdü. Katılımı CGT 1,6 milyon, İçişleri Bakanlığı 600 bin olarak açıkladı. Paris, Lille ve Rennes'te polis göstericilere biber gazı ve copla müdahale etti; Lyon'daki olaylarda 34'ü kolluk görevlisi 40 kişi yaralandı, 24 kişi gözaltına alındı.

Fransa'da hayat pahalılığına karşı ve maaş artışı talebiyle sendikaların düzenlediği gösterilerde polis, göstericilere biber gazıyla müdahalede bulundu.

Ülkedeki işçi sendikalarının çağrısıyla eğitim, ulaşım, medya dahil çok sayıda sektörden çalışanlar hayat pahalılığına karşı genel greve gitti.

Grev kapsamında çalışanlar, başkent Paris ve Marsilya, Lille kentleri dahil 200'den fazla yerde gösteriler düzenledi.

Sarı Yeleklilerin ve öğrencilerin de katıldığı gösteriler kapsamında maaşların artırılması ve kamu servislerindeki bütçe kesintilerine son verilmesi talep edildi.

SENDİKA 1,6 MİLYON DEDİ, BAKANLIK 600 BİN

Ülkenin en büyük sendikası olan Genel İş Sendikası (CGT), gösterilere 1,6 milyon kişinin katıldığını belirtti. Fransa İçişleri Bakanlığı, yerel saatle 17.00 itibarıyla gösterilere katılan kişi sayısının yaklaşık 600 bin olduğunu açıkladı.

PARİS'TE BİBER GAZI VE COP

Paris'teki gösteri, yerel saatle 14.00 sularında tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda bir orkestranın konser vermesiyle başladı.

Fransız bayrağı ile "Kapitalizm öldürür" ve "Bizlerle gurur duyuyorum" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, Millet Meydanı istikametinde yürüdü.

Başkentteki gösteride polis, bazı göstericilere biber gazı ve copla müdahale etti.

Lille ve Rennes kentlerindeki gösterilerde de polis, göstericilere müdahalede bulundu.

Lille'de polis, bazı göstericileri yüzüstü yere yatırarak ardından gözaltına aldı.

Bretonya ve Ille-et-Vilaine Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rennes kentindeki bazı kişilerin sabah saatlerinden itibaren trafiği engellemek için farklı yollarda barikat kurduğu ifade edildi.

Açıklamada, kolluk kuvvetlerinin bu barikatları kaldırmak için sistematik olarak müdahale ettiği kaydedilirken, gösteriye katılan sendika üyelerinin yüzü maskeli kişilerin şiddetli saldırısına maruz kaldığı belirtildi.

Kabul edilemez bu şiddetin kınandığı bildirilen açıklamada, aynı kentte bir otele hasar verdiğinden şüphe edilen onlarca kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

LYON'DA 34 POLİS YARALANDI

Rhone Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Lyon kentindeki gösteride 34'ü kolluk kuvvetlerinden olmak üzere toplam 40 kişi yaralandı.

Kentteki gösteri kapsamında 5 dükkan hasar görürken 24 kişi gözaltına alındı.

Ülke genelinde gösteriler kapsamında 70 binden fazla polis ve jandarma görevlendirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, 9 Kasım'da Paris'te sendika temsilcileriyle maaşlar ve alım gücü konusunda sorunlara çözümler sunmak amacıyla bir araya gelecek.

Kaynak: AA
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