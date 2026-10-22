Sarıgül ailesine yönelik kara para soruşturması genişledi: Yakın koruma Ömer D. emniyette - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sarıgül ailesine yönelik kara para soruşturması genişledi: Yakın koruma Ömer D. emniyette

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıgül ailesine yönelik kara para soruşturması genişledi: Yakın koruma Ömer D. emniyette
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Sarıgül ailesine yönelik kara para soruşturmasında, Mustafa Sarıgül'ün yakın korumalığını yürüten Ömer D. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Gizli tanık, basına yansıyan görüntülerin montaj olduğuna dair sahte rapor için 200 bin dolar istendiğini iddia etmişti. Sarıgül'ün iki oğlu ve eski eşi daha önce tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği, bunun yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı.

SAHTE MONTAJ RAPORUNA 200 BİN DOLAR

Soruşturmada "A3M2LK48" kodlu gizli tanık, Mustafa Sarıgül'ün aynı zamanda nikah şahitliğini de yaptığı özel koruması Ömer D. ile basına yansıyan görüntülerine ilişkin ifadesinde görüntünün "montaj" olduğuna dair resmi bir rapor tanzim ettirilmesi amacıyla harekete geçildiğini iddia etmişti.

Bu kapsamda Ulusal Kriminal Büro'dan Uğur K. isimli kişiyle temas kurulduğunu, sahte montaj raporu hazırlanması karşılığında Mustafa Sarıgül'den 200 bin dolar talep edilerek anlaşma sağlandığını anlatmıştı.

SARIGÜL'ÜN KORUMASI GÖZALTINDA

Gizli tanık beyanları ve dosyaya giren dijital deliller doğrultusunda Mustafa Sarıgül'ün halen yakın korumalığını yürüttüğü öğrenilen Ömer D., gözaltına alındı. Sarıgül’ün koruması sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaları ve evrakı, anayasal dokunulmazlığı nedeniyle ayrı değerlendirilmek ve fezleke düzenlenmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk etti.

NELER OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Alman vatandaşı K.P. ve M.B'nin yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği iddiası üzerine soruşturma başlatmıştı.

Açıklamada müştekilerin "80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiği", "100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildiği", "1 milyar avroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaad edildiği" ve "1,5 milyon avro tutarında tekne satışı yapıldığı" yönünde iddialarda bulundukları ifade edilmişti.

Ayrıca müştekilerin konuya ilişkin bilgi ve belgeleri Murat Ağırel'e ilettiklerini, söz konusu bilgi ve belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildiklerini öne sürdükleri vurgulanmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Ömer Sarıgül, Kotil, Aslanbaş, Artuner ve Ağırel gözaltına alınmıştı. Çalışmaların devamında ise Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Cemil Vasken Barın, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Uğur Kurtulan da yakalanmıştı.

Şüphelilerden Cemil Vasken Barın ile Uğur Kurtulan adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmış, diğer 15 zanlı tutuklanmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Emir Sarıgül dün tutuklanmıştı.

Mustafa SarıgülİstanbulGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • yusuf erdin yusuf erdin:
    fon vurgunundan hiç haber yapmayanlar utansın 7 2 Yanıtla
    128547Ab& 128547Ab&:
    senin kasetten haber var Yusuf 0 0
  • Nihat Coktas Nihat Coktas:
    fatma betülsayan da ailesiyle gökçekler komple tutuklandımı 4 3 Yanıtla
  • semra gezgin semra gezgin:
    hiç ayrım yapılmadan görevi ne olursa olsun cezasını çekmeli hükümet bunu yaparsa gerçekten çok mutlu olur halk hepimiz 4 0 Yanıtla
  • 128547Ab& 128547Ab&:
    Hahahahah bence onu Eko ile aynı koğuşa koymayın sıkıntı olabilir;) 2 1 Yanıtla
  • semra gezgin semra gezgin:
    ne olacak ki iki gün yatacak çıkacak ne oluyorsa bu ülkede gariban olmuyor mu 2 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
Galatasaray Fransa’da kazandı, kasasına milyonlar girdi Galatasaray Fransa’da kazandı, kasasına milyonlar girdi
Alışverişte taksit sınırları değişti Televizyon, mobilya, beyaz eşya alacaklar dikkat Alışverişte taksit sınırları değişti! Televizyon, mobilya, beyaz eşya alacaklar dikkat
Eskişehir’de 3 yaşındaki çocuğu 14 metre sürükleyen sürücüye 15 yıla kadar hapis istemi Eskişehir'de 3 yaşındaki çocuğu 14 metre sürükleyen sürücüye 15 yıla kadar hapis istemi
Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Kimse bunu beklemiyordu Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı Kimse bunu beklemiyordu! Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı
Lille’i 4-2 yenen Galatasaray, Türkiye’nin UEFA ülke puanını 51.675’e çıkardı Lille'i 4-2 yenen Galatasaray, Türkiye'nin UEFA ülke puanını 51.675'e çıkardı
Görüntü Türkiye’den Şehrin simge noktasını ’sevişme’ alanına çevirdiler Görüntü Türkiye'den! Şehrin simge noktasını 'sevişme' alanına çevirdiler
11:50
Dünya genelinde yazılımsal güvenlik açığı Siber Güvenlik Başkanlığı’ndan “e-Devlet“ açıklaması geldi
Dünya genelinde yazılımsal güvenlik açığı! Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan "e-Devlet" açıklaması geldi
11:44
Sergen Yalçın’ın istediği isme TFF’den veto İşte nedeni
Sergen Yalçın’ın istediği isme TFF’den veto! İşte nedeni
11:33
’Yakışıklı Mısırcı’ köşeyi döndü
'Yakışıklı Mısırcı' köşeyi döndü
11:00
Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş
Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş
10:32
Fransa’da infial yaratan görüntü Savcılık sessiz kalamadı
Fransa'da infial yaratan görüntü! Savcılık sessiz kalamadı
10:17
Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı
Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
09:59
Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
09:28
Fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı
Fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 12:11:00. #.0.3#
SON DAKİKA: Sarıgül ailesine yönelik kara para soruşturması genişledi: Yakın koruma Ömer D. emniyette - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei