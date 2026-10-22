Türkiye\'de siber güvenlik alarmı! Saldırı girişimleri başladı

Dünya genelinde milyonlarca internet sitesini tehdit eden PHP yazılım altyapısındaki iki kritik güvenlik açığıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığının ulusal güvenlik taraması başlatmasının ardından, uluslararası teknoloji şirketleri güvenlik açıklarını hedef alan saldırı girişimlerinin tespit edildiğini duyurdu. Amazon'un paylaştığı veriler, saldırıların açıklar kamuoyuna duyurulmadan dört gün önce başladığını ortaya koydu.

AMAZON SALDIRILARIN 17 EKİM'DE BAŞLADIĞINI TESPİT ETTİ

Amazon'un siber tehdit istihbaratı ekibi, PHP altyapısındaki kritik güvenlik açıklarını hedef alan ilk saldırı girişiminin 17 Ekim'de kaydedildiğini açıkladı. Şirketin MadPot adlı siber tehdit izleme sistemi tarafından tespit edilen girişimin, kimlik gizlemeye yönelik ticari bir ağ üzerinden gerçekleştirildiği belirlendi.

Güvenlik açıklarının ayrıntıları 21 Ekim'de kamuoyuna duyurulurken, saldırganların bu bilgilere dört gün önceden nasıl ulaştığı henüz netlik kazanmadı.

UYARILARIN ARDINDAN SALDIRI GİRİŞİMLERİ ARTTI

Amazon'un açıklamasına göre 21 Ekim'de farklı IP adresleri üzerinden yeni saldırı girişimleri kaydedildi. Saldırılarda kullanılan yöntemlerin ve bağlantı altyapılarının birbirinden farklı olması, birden fazla saldırgan grubun harekete geçmiş olabileceğini gösterdi.

Güvenlik güncellemelerinin yayımlanmasının ardından da saldırı girişimlerinin devam ettiği belirtildi. Amazon, güvenlik açıklarının artık internet üzerindeki gerçek saldırı girişimlerinde yaygın biçimde kullanıldığını bildirdi.

CLOUDFLARE DA SALDIRI TRAFİĞİNİ DOĞRULADI

İnternet güvenliği şirketi Cloudflare da PHP güvenlik açıklarını hedef alan saldırı trafiği tespit ettiğini açıkladı.

Şirket, saldırganların güvenlik duvarlarını aşabilmek amacıyla kullandıkları yöntemleri değiştirmeye çalıştığını belirtti. Cloudflare, geliştirdiği koruma önlemlerini güvenlik açıklarının resmen duyurulmasından önce devreye aldığını ve müşterilerine yönelik saldırı girişimlerini izlediğini bildirdi.

ŞİFRE OLMADAN SİSTEMLERE ERİŞİM RİSKİ

CVE-2026-109618 ve CVE-2026-109619 kodlarıyla takip edilen iki güvenlik açığının, saldırganların kullanıcı adı veya şifreye ihtiyaç duymadan savunmasız sunucularda uzaktan kod çalıştırmasına imkan tanıyabildiği belirtildi.

Her iki açığın risk seviyesi 10 üzerinden 9,2 olarak değerlendirilirken, WordPress, Drupal ve Joomla gibi PHP tabanlı sistemleri kullanan internet sitelerinin de etkilenebileceği kaydedildi.

TÜRKİYE'DE SİBER GÜVENLİK ALARMI

Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığının başlattığı ulusal güvenlik taraması kapsamında kurumların sistemlerini kontrol etmeleri ve gerekli önlemleri almaları istendi.

Uluslararası güvenlik kuruluşları da internet üzerinden erişilebilen PHP sunucularının öncelikli olarak güncellenmesi gerektiğini vurguladı. Güvenlik açıklarını kapatan PHP 8.5.12, 8.4.27, 8.3.36 ve 8.2.35 sürümleri yayımlandı.

SİSTEMLERİN ELE GEÇİRİLDİĞİ HENÜZ DOĞRULANMADI

Siber güvenlik şirketleri saldırı girişimlerinin başladığını doğrulasa da bu girişimlerin hangi kurumların sistemlerinde başarılı olduğu henüz kesinleşmedi.

Uzmanlar, güvenlik güncellemelerinin geciktirilmemesi ve 17 Ekim'den itibaren sunucu kayıtlarının şüpheli faaliyetler açısından incelenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.