Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan iş insanı Emir Sarıgül'ün, trafikte çakarlı araç kullanarak emniyet şeridindeki vatandaşlara "Şeridi boşaltın" diyerek anons yaptığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul'da 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçu kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan Yeni Parti milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu iş insanı Emir Sarıgül, tutuklandı.

"EMNİYET ŞERİDİNİ BOŞALTIN"

Olayın yankıları sürerken babasının nüfuzunu kullanan Emir Sarıgül’ün çakarlı aracıyla emniyet şeridindeki araçların çekilmesini anons ettiği görüntüler ortaya çıktı. O anlarda Emir Sarıgül'ün trafikteki vatandaşlara "Emniyet şeridini boşaltıp soldan devam edin arkadaşım" şeklinde seslendiği duyuluyor. 

SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI? 

Soruşturma, iki Alman vatandaşının ihbarı üzerine başladı. Alman müştekiler, şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı kara paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğini öne sürdü. Müştekiler, 100 milyon euro değerinde paranın yasa dışı şekilde yurt dışına çıkarıldığını, 1 milyar euro tutarındaki bir fonun kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiğini iddia etti. Alman vatandaşları, konuyla ilgili belgeleri gazeteci Murat Ağırel'e teslim ettikten sonra ise tehdit edildiklerini öne sürdü. Bu ifadelerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş

SARIGÜL AİLESİ TUTUKLANDI

Çalışmaların ardından, gazeteci Murat Ağırel, Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'un eski eşi Aylin Kotil, oğulları Ömer Sarıgül ve Emir Sarıgül'ün de aralarında olduğu 17 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler, polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Sarıgül ise operasyondan üç gün sonra avukatıyla birlikte emniyete giderek teslim oldu. Mustafa Sarıgül hakkındaki görüntüler ve Deniz Baykal’ın kaseti için montaj olduğu raporunu hazırlayan Ulusal Kriminal Büro’nun sahibi Uğur Kurtulan da gözaltına alınan isimler arasındaydı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden gazeteci Murat Ağırel, Aylin Kotil ve Ömer Sarıgül'ün de aralarında olduğu 15 şüpheli tutuklandı. Uğur Kurtulan ile bir isim ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Emir SarıgülİstanbulPolitikaGüncelPolisSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (42)

  • muzaffer doğan muzaffer doğan:
    Umarım yargıda seni ve senin gibilerini yoldan alır kapalı kapılar ardında çürütür, 53 0 Yanıtla
    Alkurt Asena Alkurt Asena:
    Foncular, cakarlar, tarcemalar..Hep Turk Milletinin sirtindan geciniyorlar...Normal halkda kirayi yetistirebilir miyim diye dusunuyor... 28 1
    hsynaydgn7 hsynaydgn7:
    üfürükcüler şıh lar tarikatlar hep milletin sırtından geçiniyor 9 6
    sade vatandaş sade vatandaş:
    çok anlayışsızsınız belki adamın acelesi var çakarlı araçla hacet gidermeye gidiyor. 11 1
    girilmez girilmez:
    buna da montaj derler 6 0
    foamer sponge foamer sponge:
    6 ay sonra disaridalar ne yargısı kardeşim 1 0
    I. Borrel I. Borrel:
    Bu Sarıgül sülalesi chp mensubu değilmiydi 0 1
    Aynasız Delikanli Aynasız Delikanli:
    Borel, statü, mevki parti ne olursa olsun, ülke insanın sırtından geçinmek haramdır ve gunahtir 0 0
  • ttazmania444 ttazmania444:
    bos herifler vericen muebbet 23 0 Yanıtla
  • pusatalfa pusatalfa:
    Memleketin haline bak vay anasını be. 22 0 Yanıtla
  • d6f2k8cb8s d6f2k8cb8s:
    şimdi anca gidersin sağdan sağdan ?????? 22 0 Yanıtla
  • ahmedmehmed407 ahmedmehmed407:
    Ülkeyi, milleti sömüren insanlar 19 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
Galatasaray Fransa’da kazandı, kasasına milyonlar girdi Galatasaray Fransa’da kazandı, kasasına milyonlar girdi
Alışverişte taksit sınırları değişti Televizyon, mobilya, beyaz eşya alacaklar dikkat Alışverişte taksit sınırları değişti! Televizyon, mobilya, beyaz eşya alacaklar dikkat
Eskişehir’de 3 yaşındaki çocuğu 14 metre sürükleyen sürücüye 15 yıla kadar hapis istemi Eskişehir'de 3 yaşındaki çocuğu 14 metre sürükleyen sürücüye 15 yıla kadar hapis istemi
Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Kimse bunu beklemiyordu Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı Kimse bunu beklemiyordu! Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı
Lille’i 4-2 yenen Galatasaray, Türkiye’nin UEFA ülke puanını 51.675’e çıkardı Lille'i 4-2 yenen Galatasaray, Türkiye'nin UEFA ülke puanını 51.675'e çıkardı
Görüntü Türkiye’den Şehrin simge noktasını ’sevişme’ alanına çevirdiler Görüntü Türkiye'den! Şehrin simge noktasını 'sevişme' alanına çevirdiler
Fransa’da infial yaratan görüntü Savcılık sessiz kalamadı Fransa'da infial yaratan görüntü! Savcılık sessiz kalamadı
Fuhuştan tutuklanan öğretmen olayında yeni gelişme İddia bu kez okul yönetimi hakkında Fuhuştan tutuklanan öğretmen olayında yeni gelişme! İddia bu kez okul yönetimi hakkında
11:50
Dünya genelinde yazılımsal güvenlik açığı Siber Güvenlik Başkanlığı’ndan “e-Devlet“ açıklaması geldi
Dünya genelinde yazılımsal güvenlik açığı! Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan "e-Devlet" açıklaması geldi
11:44
Sergen Yalçın’ın istediği isme TFF’den veto İşte nedeni
Sergen Yalçın’ın istediği isme TFF’den veto! İşte nedeni
11:36
Sarıgül ailesine yönelik kara para soruşturması genişledi: Yakın koruma Ömer D. emniyette
Sarıgül ailesine yönelik kara para soruşturması genişledi: Yakın koruma Ömer D. emniyette
11:33
’Yakışıklı Mısırcı’ köşeyi döndü
'Yakışıklı Mısırcı' köşeyi döndü
10:32
Fransa’da infial yaratan görüntü Savcılık sessiz kalamadı
Fransa'da infial yaratan görüntü! Savcılık sessiz kalamadı
10:31
Görüntü Türkiye’den Şehrin simge noktasını ’sevişme’ alanına çevirdiler
Görüntü Türkiye'den! Şehrin simge noktasını 'sevişme' alanına çevirdiler
10:27
Lille’i 4-2 yenen Galatasaray, Türkiye’nin UEFA ülke puanını 51.675’e çıkardı
Lille'i 4-2 yenen Galatasaray, Türkiye'nin UEFA ülke puanını 51.675'e çıkardı
10:17
Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı
Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
10:10
Real Madrid tribünleri, Leipzig’e gol atan Arda Güler için ayağa kalktı
Real Madrid tribünleri, Leipzig'e gol atan Arda Güler için ayağa kalktı
09:59
Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
09:28
Fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı
Fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 12:15:29. #7.12#
SON DAKİKA: Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei