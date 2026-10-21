Fransa'da yağmalanan kuyumcunun son hali kameraya yansıdı

Fransa'nın farklı kentlerinde devam eden protesto gösterilerinin yol açtığı olaylar sürerken Lyon'da yağmalanan bir kuyumcunun son hali kameraya yansıdı.

KUYUMCUNUN İÇİ HARABEYE DÖNDÜ

Gösteriler sırasında yağmacıların hedefi olan kuyumcuda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. İş yerinin içerisinden kaydedilen görüntülerde, mücevherlerin sergilendiği cam vitrinlerin parçalandığı ve teşhir alanlarının boşaltıldığı görüldü.

Dükkanın zemininin kırık camlar ve etrafa saçılan çeşitli malzemelerle kaplandığı dikkat çekerken yağmanın ardından geriye kalan manzara olayın boyutunu ortaya koydu. Yağmalanan ürünlerin toplam değeri ve olayla bağlantılı gözaltı yapılıp yapılmadığına ilişkin ise henüz bilgi bulunmuyor.

İŞ YERİ SAHİBİNİN FERYADI KAMERADA

Öte yandan yaşanan yıkım karşısında büyük üzüntü yaşayan iş yeri sahibinin feryat ettiği anlar da kameraya yansıdı.