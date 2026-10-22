Fenerbahçe’den Montella bombası! Liste başında olduğu iddia edildi - Son Dakika
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Fenerbahçe’den Montella bombası! Liste başında olduğu iddia edildi

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Fenerbahçe’de Slavia Prag beraberliğinin ardından İsmail Kartal’ın geleceği tartışılırken, teknik direktörlük için Vincenzo Montella iddiası ortaya atıldı. Sarı-lacivertli yönetimin, A Milli Takım’dan ayrılan İtalyan çalıştırıcıyı adaylar arasında ilk sıraya aldığı öne sürüldü.

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nde Slavia Prag karşısında 2-0’lık üstünlüğünü koruyamaması, teknik direktör İsmail Kartal üzerindeki baskıyı artırdı. Sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrılan sarı-lacivertlilerde, yaklaşan Galatasaray derbisinin deneyimli çalıştırıcının geleceği açısından belirleyici olabileceği konuşuluyor.

Fenerbahçe’den Montella bombası! Liste başında olduğu iddia edildi

MONTELLA’NIN LİSTE BAŞINDA OLDUĞU İDDİASI

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre Fenerbahçe yönetimi, olası teknik direktör değişikliği için Vincenzo Montella seçeneğini değerlendiriyor. A Milli Futbol Takımı ile yolları ayrılan İtalyan teknik adamın, sarı-lacivertli kulübün aday listesinde ilk sırada bulunduğu ileri sürüldü.

Fenerbahçe’den Montella bombası! Liste başında olduğu iddia edildi

GÖZLER GALATASARAY DERBİSİNDE

Roma karşılaşmasının ardından istifa kararı aldığı, ancak Başkan Aziz Yıldırım’ın müdahalesiyle görevine devam ettiği belirtilen Kartal’ın üzerindeki baskı sürüyor. Aston Villa karşısındaki 6-0’lık yenilginin ardından Slavia Prag maçında da galibiyetin kaçması, tribünlerde istifa tezahüratlarını beraberinde getirdi. Haberde, Galatasaray derbisinden çıkacak sonucun yönetimin kararında etkili olabileceği ifade edildi.

YÖNETİMDE DEĞİŞİM SESLERİ

Haberde ayrıca yönetim kurulunda Kartal’a yönelik eleştirilerin arttığı ve bazı yabancı futbolcuların taktik tercihlerden rahatsız olduğu iddia edildi. Aziz Yıldırım’ın da teknik direktör konusundaki tutumunu yeniden değerlendirebileceği öne sürüldü. Montella’nın göreve getirilmesine ilişkin kesinleşmiş bir karar ise bulunmuyor.

A Milli Futbol TakımıVincenzo Montellaİsmail KartalMilli TakımSlavia PragFenerbahçeSporSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • 1gerceklerinsesi 1gerceklerinsesi:
    fenerbahçeye bu adam gelsin takımı takım yapar göklerde uçrur ama fenerliler kıymetini bilmez 3 4 Yanıtla
  • mursidmamak mursidmamak:
    MONTELLA VEYA VOLKAN DEMİREL 1 0 Yanıtla
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