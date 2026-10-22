İstanbul\'un dev hastanesinde sapık suçüstü yakalandı! Hemşirelerin görüntüleri telefonunda çıktı

İstanbul Tıp Fakültesi'nin Acil Cerrahi Bölümü'nde görev yapan erkek personelin, kadın çalışanları tuvalette gizlice görüntülediği öne sürüldü.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) temsilcisi Güldane Çelik'in aktardığına göre şüpheli, kadın çalışanların tuvalete girmesinin ardından içeri girerek telefonunu kabinlerin altından veya üstünden uzatıp fotoğraf çekiyordu.

Yaklaşık 8 ay boyunca devam ettiği belirtilen olay, bir hemşirenin durumu fark etmesiyle açığa çıktı.

TELEFONUNDA ÇOK SAYIDA GÖRÜNTÜ BULUNDU

Şüphelinin telefonunu kontrol eden hemşire, kendisine ve diğer kadın çalışanlara ait görüntülerle karşılaştı. Bunun üzerine şikayetçi olunmasının ardından şüpheli tutuklandı.

HASTANE YÖNETİMİNE TEPKİ

SES temsilcisi Güldane Çelik, olayın ardından hastanedeki çalışma koşullarını ve personelin mahremiyetini koruyacak alanların yetersizliğini eleştirdi.

Hastane yönetiminin de sorumluluğu bulunduğunu savunan Çelik, “Çalışanlarına güvenli ve mahremiyete uygun bir çalışma ortamı sağlamayan idarenin ve hastane yönetiminin sorumluluğu var.” ifadelerini kullandı.