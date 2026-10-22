Arka Sokaklar'ın oyuncusu Filiz Taçbaş, Foça'daki çiftliğinde zeytin topluyor

Arka Sokaklar'ın oyuncusu Filiz Taçbaş, Foça'daki çiftliğinde zeytin topluyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Oyunculuğa ara veren Filiz Taçbaş, İzmir'in Foça ilçesindeki çiftliğinde zeytin hasadına başladı. Toplanan zeytinleri fabrikaya götüren Taçbaş, hasat ve işleme aşamalarını sosyal medyada paylaşarak sezonun tüm çiftçiler için verimli geçmesini diledi.
“Arka Sokaklar” dizisindeki rolüyle tanınan Filiz Taçbaş, oyunculuğa verdiği aranın ardından yaşamını İzmir Foça'daki çiftliğinde sürdürüyor. 2023 seçimlerinde CHP’den İzmir milletvekili aday adaylığını açıklayan Taçbaş, bugünlerde zeytin ve zeytinyağı üretimiyle ilgileniyor.
HASAT VİDEOLARINI PAYLAŞTI
Çiftliğinde zeytin toplamaya başlayan Taçbaş, hasat sürecinden görüntüler yayımladı. Oyuncu, sezonun tüm çiftçiler için verimli geçmesini diledi. Toplanan zeytinleri fabrikaya götüren Taçbaş, ürünlerin işlenme aşamasını da takipçilerine gösterdi.
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