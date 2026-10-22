Arka Sokaklar'ın oyuncusu Filiz Taçbaş, Foça'daki çiftliğinde zeytin topluyor - Son Dakika
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Arka Sokaklar'ın oyuncusu Filiz Taçbaş, Foça'daki çiftliğinde zeytin topluyor

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Oyunculuğa ara veren Filiz Taçbaş, İzmir'in Foça ilçesindeki çiftliğinde zeytin hasadına başladı. Toplanan zeytinleri fabrikaya götüren Taçbaş, hasat ve işleme aşamalarını sosyal medyada paylaşarak sezonun tüm çiftçiler için verimli geçmesini diledi.

“Arka Sokaklar” dizisindeki rolüyle tanınan Filiz Taçbaş, oyunculuğa verdiği aranın ardından yaşamını İzmir Foça'daki çiftliğinde sürdürüyor. 2023 seçimlerinde CHP’den İzmir milletvekili aday adaylığını açıklayan Taçbaş, bugünlerde zeytin ve zeytinyağı üretimiyle ilgileniyor.

Arka Sokaklar'ın oyuncusu Filiz Taçbaş, Foça'daki çiftliğinde zeytin topluyor

HASAT VİDEOLARINI PAYLAŞTI

Çiftliğinde zeytin toplamaya başlayan Taçbaş, hasat sürecinden görüntüler yayımladı. Oyuncu, sezonun tüm çiftçiler için verimli geçmesini diledi. Toplanan zeytinleri fabrikaya götüren Taçbaş, ürünlerin işlenme aşamasını da takipçilerine gösterdi.

Arka Sokaklar'ın oyuncusu Filiz Taçbaş, Foça'daki çiftliğinde zeytin topluyor
Arka SokaklarFiliz TaçbaşSiyasetMagazinZeytinSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • doğrucu davut doğrucu davut:
    tam bir kemalist profili... anlayan anladı 2 2 Yanıtla
    Yunus Durak Yunus Durak:
    Bir yerine mi batıyor, milleti kışkırtıyorsun 1 0
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SON DAKİKA: Arka Sokaklar'ın oyuncusu Filiz Taçbaş, Foça'daki çiftliğinde zeytin topluyor - Son Dakika
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