Galatasaray Fransa’da kazandı, kasasına milyonlar girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Galatasaray Fransa’da kazandı, kasasına milyonlar girdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Lille’i deplasmanda 4-2 yenerek üç puanın yanında 2,1 milyon euro galibiyet primi kazandı. Sarı-kırmızılıların katılım payı ve maç sonucu primlerinden oluşan geliri 20,72 milyon euroya ulaştı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında konuk olduğu Lille’i 4-2 mağlup etti. Pierre Mauroy Stadı’nda 2-1 geriye düşmesine rağmen karşılaşmayı kazanan sarı-kırmızılılar, organizasyondaki ilk galibiyetini aldı.

Galatasaray Fransa’da kazandı, kasasına milyonlar girdi

GALİBİYETİN KARŞILIĞI 2,1 MİLYON EURO

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Fransa deplasmanındaki galibiyetle UEFA’nın maç kazanma primine hak kazandı. Şampiyonlar Ligi lig aşamasında her galibiyet için verilen 2,1 milyon euro, sarı-kırmızılıların bu sezonki ilk maç sonucu geliri oldu. Galatasaray, ilk iki haftada Sporting ve Barcelona karşılaşmalarından puansız ayrılmıştı.

Galatasaray Fransa’da kazandı, kasasına milyonlar girdi

KATILIM PAYIYLA BİRLİKTE 20,72 MİLYON EURO

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayarak Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılan Galatasaray, 18,62 milyon euroluk katılım payına hak kazanmıştı. Lille karşısında elde edilen 2,1 milyon euroluk primle birlikte bu iki kalemdeki toplam gelir 20,72 milyon euroya yükseldi.

Galatasaray Fransa’da kazandı, kasasına milyonlar girdi

DİĞER GELİRLER HESABA DAHİL DEĞİL

20,72 milyon euroluk tutar, yalnızca katılım payı ve galibiyet primini kapsıyor. Yayın ve ticari değer üzerinden dağıtılan paylar ile lig aşaması sıralamasına bağlı ödemeler bu hesaba dahil değil. Galatasaray’ın organizasyondaki kazancı, kalan maçlarda alacağı sonuçlara ve ilerleyeceği turlara göre artabilecek.

Galatasaray kazandı, ülke puanı yükseldi! İşte Türkiye’nin yeriGalatasaray kazandı, ülke puanı yükseldi! İşte Türkiye’nin yeri Galatasaray'dan tokat! Fransızlar Lille'in mağlubiyeti sonrası çılgına döndüGalatasaray'dan tokat! Fransızlar Lille'in mağlubiyeti sonrası çılgına döndü Eski takımı Lille'e gol atan Osimhen sevinmedi, avuçlarını birleştirip tribünlere döndüEski takımı Lille'e gol atan Osimhen sevinmedi, avuçlarını birleştirip tribünlere döndü Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen derbi için konuştu: "Dört gözle bekliyoruz"Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen derbi için konuştu: "Dört gözle bekliyoruz" Lille'i 4-2 deviren Galatasaray, Fransız ekibini yenen ilk Türk takımı olduLille'i 4-2 deviren Galatasaray, Fransız ekibini yenen ilk Türk takımı oldu
GalatasarayFransaLilleSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Kaya Gitu Kaya Gitu:
    Nasıl Çuval Çuval Para Giriyor ? Türk Lirası mı kazanmışlar? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahiplerine müjde İkinci indirim de pompaya yansıdı Araç sahiplerine müjde! İkinci indirim de pompaya yansıdı
250 bin liralık meme estetiği sonrası sorun yaşadığını söyleyen kadın: Psikolojim bozuldu 250 bin liralık meme estetiği sonrası sorun yaşadığını söyleyen kadın: Psikolojim bozuldu
Komşuda kızıl bayraklar yükseldi Binlerce kişi soluğu sokaklarda aldı Komşuda kızıl bayraklar yükseldi! Binlerce kişi soluğu sokaklarda aldı
Piyasalar faiz kararını bekliyor Ekonomistler aynı görüşte birleşti Piyasalar faiz kararını bekliyor! Ekonomistler aynı görüşte birleşti
Türkiye’den çekiliyor mu JPMorgan son noktayı koydu Türkiye'den çekiliyor mu? JPMorgan son noktayı koydu
Ankara’da sınıf öğretmeni fuhuş ve uyuşturucudan tutuklandı Ankara'da sınıf öğretmeni fuhuş ve uyuşturucudan tutuklandı
İstanbul’un dev hastanesinde sapık suçüstü yakalandı Hemşirelerin görüntüleri telefonunda çıktı İstanbul'un dev hastanesinde sapık suçüstü yakalandı! Hemşirelerin görüntüleri telefonunda çıktı
TOKİ’den 61 ilde büyük arsa satışı Fiyatlar 400 bin liradan başlıyor TOKİ'den 61 ilde büyük arsa satışı! Fiyatlar 400 bin liradan başlıyor
Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu’nun doğum gününü kutlamadı Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nun doğum gününü kutlamadı
Fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı Fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı
Arda Güler Leipzig’e gol attı, Duru Nayman tribünden alkışlarla destek verdi Arda Güler Leipzig'e gol attı, Duru Nayman tribünden alkışlarla destek verdi
10:27
Galatasaray kazandı, ülke puanı yükseldi İşte Türkiye’nin yeri
Galatasaray kazandı, ülke puanı yükseldi! İşte Türkiye’nin yeri
10:21
Kimse bunu beklemiyordu Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı
Kimse bunu beklemiyordu! Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı
09:59
Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
09:40
Galatasaray’dan tokat Fransızlar Lille’in mağlubiyeti sonrası çılgına döndü
Galatasaray'dan tokat! Fransızlar Lille'in mağlubiyeti sonrası çılgına döndü
09:34
Arda Güler Leipzig’e gol attı, Duru Nayman tribünden alkışlarla destek verdi
Arda Güler Leipzig'e gol attı, Duru Nayman tribünden alkışlarla destek verdi
09:28
Fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı
Fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı
09:27
Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu’nun doğum gününü kutlamadı
Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nun doğum gününü kutlamadı
09:24
TOKİ’den 61 ilde büyük arsa satışı Fiyatlar 400 bin liradan başlıyor
TOKİ'den 61 ilde büyük arsa satışı! Fiyatlar 400 bin liradan başlıyor
09:15
İstanbul’un dev hastanesinde sapık suçüstü yakalandı Hemşirelerin görüntüleri telefonunda çıktı
İstanbul'un dev hastanesinde sapık suçüstü yakalandı! Hemşirelerin görüntüleri telefonunda çıktı
09:13
Eski takımı Lille’e gol atan Osimhen sevinmedi, avuçlarını birleştirip tribünlere döndü
Eski takımı Lille'e gol atan Osimhen sevinmedi, avuçlarını birleştirip tribünlere döndü
09:01
Ankara’da sınıf öğretmeni fuhuş ve uyuşturucudan tutuklandı
Ankara'da sınıf öğretmeni fuhuş ve uyuşturucudan tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 10:36:16. #.0.2#
SON DAKİKA: Galatasaray Fransa’da kazandı, kasasına milyonlar girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei