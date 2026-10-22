Galatasaray Fransa’da kazandı, kasasına milyonlar girdi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında konuk olduğu Lille’i 4-2 mağlup etti. Pierre Mauroy Stadı’nda 2-1 geriye düşmesine rağmen karşılaşmayı kazanan sarı-kırmızılılar, organizasyondaki ilk galibiyetini aldı.

GALİBİYETİN KARŞILIĞI 2,1 MİLYON EURO

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Fransa deplasmanındaki galibiyetle UEFA’nın maç kazanma primine hak kazandı. Şampiyonlar Ligi lig aşamasında her galibiyet için verilen 2,1 milyon euro, sarı-kırmızılıların bu sezonki ilk maç sonucu geliri oldu. Galatasaray, ilk iki haftada Sporting ve Barcelona karşılaşmalarından puansız ayrılmıştı.

KATILIM PAYIYLA BİRLİKTE 20,72 MİLYON EURO

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayarak Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılan Galatasaray, 18,62 milyon euroluk katılım payına hak kazanmıştı. Lille karşısında elde edilen 2,1 milyon euroluk primle birlikte bu iki kalemdeki toplam gelir 20,72 milyon euroya yükseldi.

DİĞER GELİRLER HESABA DAHİL DEĞİL

20,72 milyon euroluk tutar, yalnızca katılım payı ve galibiyet primini kapsıyor. Yayın ve ticari değer üzerinden dağıtılan paylar ile lig aşaması sıralamasına bağlı ödemeler bu hesaba dahil değil. Galatasaray’ın organizasyondaki kazancı, kalan maçlarda alacağı sonuçlara ve ilerleyeceği turlara göre artabilecek.