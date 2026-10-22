TOKİ'den 61 ilde büyük arsa satışı! Fiyatlar 400 bin liradan başlıyor - Son Dakika
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TOKİ'den 61 ilde büyük arsa satışı! Fiyatlar 400 bin liradan başlıyor

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TOKİ\'den 61 ilde büyük arsa satışı! Fiyatlar 400 bin liradan başlıyor
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TOKİ, 61 ilde bulunan 725 arsayı 5-6 Kasım 2026 tarihlerinde açık artırmayla satışa çıkaracak. Fiyatların 400 bin liradan başladığı satışlarda, belirli taşınmazlar için yüzde 20 veya yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade imkanı sunulacak. Bazı arsalarda peşin ödemeye yüzde 15 indirim uygulanırken, ihalelere Ankara ve İstanbul'dan ya da internet üzerinden katılım sağlanabilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 61 ilde bulunan 725 arsayı satışa çıkarıyor. Başlangıç fiyatlarının 400 bin lira olarak belirlendiği açık artırmada, alıcılara yüzde 20 veya yüzde 25 peşinat ve 48 aya varan vade imkanı sunulacak.

61 İLDE 725 ARSA SATIŞA ÇIKARILIYOR

TOKİ, farklı kullanım alanlarına sahip toplam 725 taşınmazı 5- 6 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenecek açık artırmayla satışa sunacak.

Yaklaşık 3 milyon 450 bin 367 metrekarelik alanı kapsayan arsaların toplam vadeli muhammen bedeli 29 milyar 146 milyon 300 bin lira olarak açıklandı.

Satışa çıkarılan taşınmazlar arasında konut, ticaret, turizm, eğitim, tarım, sanayi, spor, depolama, lojistik tesis, akaryakıt istasyonu ve rekreasyon alanı olarak değerlendirilebilecek arsalar bulunuyor. Kentsel çalışma, ağaçlandırma ve plansız alan niteliğindeki taşınmazlar da satış listesinde yer alıyor.

TOKİ'den 61 ilde büyük arsa satışı! Fiyatlar 400 bin liradan başlıyor

YÜZDE 20 PEŞİNAT VE 48 AY VADE İMKANI

Arsa sahibi olmak isteyenlere farklı ödeme seçenekleri sunulacak. Belirlenen taşınmazlarda satış bedelinin yüzde 20 veya yüzde 25'i peşin ödenecek, kalan tutar ise 48 ay vadeyle taksitlendirilebilecek.

Bazı arsalar yalnızca peşin bedelle satılacak. Vadeli satış kapsamındaki belirli taşınmazlarda ise peşin ödeme yapmak isteyen alıcılara yüzde 15 indirim uygulanacak.

İndirimden yararlanılabilecek arsalar, satış listesindeki ödeme koşullarına göre belirlenecek.

AÇIK ARTIRMA 5-6 KASIM'DA YAPILACAK

TOKİ'nin arsa satışları için düzenleyeceği açık artırma, 5 Kasım Perşembe ve 6 Kasım Cuma günleri saat 10.30'da başlayacak.

İhaleler, Ankara'daki Radisson Blu Hotel ile İstanbul'daki TOKİ Halkalı Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Alıcılar, açık artırmaya internet üzerinden de katılabilecek.

TOKİ'den 61 ilde büyük arsa satışı! Fiyatlar 400 bin liradan başlıyor

BAŞVURU VE SATIŞ DETAYLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Satışa çıkarılan arsaların konumları, büyüklükleri, başlangıç fiyatları ve ödeme koşulları TOKİ'nin resmi internet sitesi ile Emlak Yönetim'in müzayede platformu üzerinden incelenebilecek.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgi almak isteyenler, 444 84 34 numaralı telefon hattından da bilgi edinebilecek.

Satışlar açık artırma yöntemiyle gerçekleştirileceği için arsaların nihai bedelleri, tekliflerin ardından kesinleşecek.

Çevre Ve Şehircilik BakanlığıİstanbulEkonomi6 KasımAnkaraTOKİSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • doğrucu davut doğrucu davut:
    YARISI BİZDEN KAMPANYASI TAM BİR ADELETSİZLİK: kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyasında devlet 850 bin tl hibe veriyor. 1 milyon kadar da uygun şartlarda kredi veriyor yaklaşık 2 milyon gibi ciddi bir destek. ev sahibi olan vatandaşın deprem güvenliği sebebi ile böyle hakkı varsa aynı depreme dayanıksız evde yakalanacak kiracının neden hakkı yok? kendi evini yapacak olan ya da depreme dayanıklı ev alacak olan kiracı vatandaşa da aynı desteği verilmeli. evi olan destekleniyorsa evi olmayanın daha çok desteklenmesi gerekir. 2 1 Yanıtla
  • Emin Baba Emin Baba:
    Şehre iki saat TOKİ evleri ucuz ama zamandan çalıyor para değil zaman önemli 0 0 Yanıtla
  • 1gerceklerinsesi 1gerceklerinsesi:
    arkadaşım tokide yaşıyor. en yakın alışşveriş merkez ssaat sürüyor 0 0 Yanıtla
  • Necdet null Necdet null:
    ?artık nerede bir arazi buldunuz satın babanızı malı gibi satıyorsunuz bu yerler Kimin kime satıyorsunuz niçin satıyorsunuz 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: TOKİ'den 61 ilde büyük arsa satışı! Fiyatlar 400 bin liradan başlıyor - Son Dakika
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