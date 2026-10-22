Göğsümüz kabardı! Arda Güler’i ayakta alkışladılar

Göğsümüz kabardı! Arda Güler’i ayakta alkışladılarGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arda Güler, Real Madrid’in Leipzig’i 4-1 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında oyundan çıkarken taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı. Takımının ikinci golünü kaydeden milli futbolcuya tribünlerden destek geldi.
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında sahasında Leipzig’i 4-1 yenerek üçte üç yaptı. Galibiyete attığı golle katkı sağlayan Arda Güler, sahadan ayrılırken taraftarların alkışlarıyla karşılandı.
TRİBÜNLER ARDA İÇİN AYAĞA KALKTI
Milli futbolcunun oyundan alındığı sırada Real Madrid taraftarları ayağa kalkarak alkış tuttu. Tribünlerde Arda’ya verilen destek, yayın kameralarına yansıdı.
TAKIMININ İKİNCİ GOLÜNÜ ATTI
Arda Güler, karşılaşmanın 52. dakikasında fileleri havalandırarak Real Madrid’i 2-0 öne geçirdi. İspanyol ekibi, mücadeleyi 4-1 kazanarak Şampiyonlar Ligi’ndeki üçüncü galibiyetini aldı.
SON ÜÇ MAÇTA DÖRT GOLE KATKI
Leipzig karşısında da golünü atan Arda, Real Madrid formasıyla çıktığı son üç resmi maçta iki gol ve iki asistlik performansa ulaştı. Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda toplam dört gole doğrudan katkı sağladı.
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