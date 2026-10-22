Ankara'da sınıf öğretmeni fuhuş ve uyuşturucudan tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ankara'da sınıf öğretmeni fuhuş ve uyuşturucudan tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara\'da sınıf öğretmeni fuhuş ve uyuşturucudan tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da fuhuş ve uyuşturucu suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada, özel bir okulda 4 yıldır sınıf öğretmenliği yapan S.D.'nin tutuklandığı belirtildi. Öğretmenin fuhşa aracılık ettiği öne sürülürken, okul yönetiminin olayın duyulmaması için çalışanlarını işten çıkarmakla tehdit ettiği ve velilere öğretmenin taşındığını söylediği iddia edildi.

Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada, özel bir okulda 4 yıldır sınıf öğretmenliği yapan S.D.'nin tutuklandığı belirtildi. Öğretmenin eğlence mekanlarıyla bağlantılı olduğu ve fuhşa aracılık ettiği öne sürülürken, okul yönetiminin olayın duyulmaması için çalışanlarına baskı yaptığı iddiası dikkat çekti.

EĞLENCE MEKANLARINA OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu kullanımı ve fuhuş suçlarına yönelik başlatıldığı belirtilen soruşturma kapsamında, başkentteki çok sayıda eğlence mekanına operasyon düzenlendiği aktarıldı.

Hürriyet'in haberine göre operasyonlarda iş insanları, eğlence mekanı sahipleri ve çeşitli çevrelerden kişilerin gözaltına alındığı, şüphelilerden bazılarının tutuklandığı bildirildi.

Soruşturmaya konu mekanlarda uyuşturucu ticareti yapıldığı ve fuhşa aracılık edildiği yönündeki suçlamaların araştırıldığı belirtildi.

4 YILDIR SINIF ÖĞRETMENLİĞİ YAPIYORDU

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında, Ankara'daki özel bir okulda 4 yıldır sınıf öğretmenliği yaptığı belirtilen S.D.'nin de bulunduğu aktarıldı.

S.D.'nin bazı eğlence mekanlarıyla bağlantılı olduğu ve fuhşa aracılık ettiği öne sürüldü. Mahkemeye sevk edilen öğretmenin tutuklandığı belirtildi.

Öğretmenin lüks tatilleri, yaşam tarzı ve son model otomobilinin de dikkat çektiği ifade edildi. Ancak bu unsurların soruşturma konusu suçlarla bağlantılı olduğuna ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

OKUL YÖNETİMİNDEN ÇALIŞANLARA TEHDİT İDDİASI

Tutuklama haberinin ardından okul yönetiminin, olayın duyulmasını önlemek amacıyla öğretmenleri ve diğer çalışanları uyardığı öne sürüldü.

İddiaya göre okul yetkilileri, çalışanlarına "Bu haberi yayarsanız okuldan atılırsınız, kimse bilmeyecek." sözleriyle baskı yaptı.

Okul yönetiminin öğrencilere ve velilere ise öğretmenin taşınma nedeniyle görevinden ayrıldığını söylediği ileri sürüldü.

VELİLER ARASINDA ENDİŞE YARATTI

Öğretmenin tutuklandığı yönündeki haberlerin velilere ulaşmasının ardından okulda endişe yaşandığı belirtildi.

Öte yandan Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş suçlarına yönelik geniş kapsamlı operasyonların düzenlendiği doğrulanmakla birlikte, S.D.'nin tutuklandığı ve okul yönetiminin çalışanları tehdit ettiği yönündeki özel iddialar bağımsız kaynaklarla henüz doğrulanamadı. Okul yönetiminin ve öğretmenin avukatının konuya ilişkin açıklaması da bulunmuyor.

UyuşturucuGüncelAnkaraSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • albatros albatros :
    öğretmen maaşı yetmeyince gündüz öğretmenlik yapıyor gece barlarda çalışıyor işte ne var bunda? :))) 1 3 Yanıtla
    Halis demir Halis demir:
    sen ara çocuğuna özel ders verdir 0 0
  • Babasu Aksu Babasu Aksu:
    millet çocuğunu özel okula vermekle gurur duyuyor halbuki özel okullardaki öğretmenler atanamayan öğretmenler 3 0 Yanıtla
  • Ayhan Murat Ayhan Murat:
    bu öğretmenler baştan aşağı incelenmeli 3 0 Yanıtla
  • Yüzarsif Mican Yüzarsif Mican:
    Tövbe tövbe Çocuklarımız ı kime emanet edeceğimizi şaşırdık. 3 0 Yanıtla
  • ahmedmehmed407 ahmedmehmed407:
    o hocanın öğretmenlik yapması kabul edilemez 2 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHP’li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı Ne Yavaş ne İmamoğlu MHP'li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Yavaş ne İmamoğlu
Azerbaycan’a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev’e ilk tepki geldi Azerbaycan'a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev'e ilk tepki geldi
Özel okulda 5. kattan atladığı iddia edilen öğrenci hayatını kaybetti Özel okulda 5. kattan atladığı iddia edilen öğrenci hayatını kaybetti
Şanlıurfa’da metruk evde saldırgan 4 kişiyi sopa, bıçak ve taşla darbetti Şanlıurfa'da metruk evde saldırgan 4 kişiyi sopa, bıçak ve taşla darbetti
Real Madrid Leipzig’i 4-1 geçti, Arda Güler son 3 maçta 4 gole katkı verdi Real Madrid Leipzig'i 4-1 geçti, Arda Güler son 3 maçta 4 gole katkı verdi
Magazin dünyası bunu konuşuyor: Acun’un sağ kolu boşanıyor mu Magazin dünyası bunu konuşuyor: Acun'un sağ kolu boşanıyor mu?
Uçakta yılan paniği 40 santimetrelik yılan nedeniyle sefer iptal edildi Uçakta yılan paniği! 40 santimetrelik yılan nedeniyle sefer iptal edildi
Airbnb ev sahiplerine sınır getirdi: Misafire temizlik işi yaptırılamayacak Airbnb ev sahiplerine sınır getirdi: Misafire temizlik işi yaptırılamayacak
İstanbul’da polise silahlı saldırı Şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi İstanbul'da polise silahlı saldırı! Şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi
İnternette kritik güvenlik açığı Türkiye alarma geçti İnternette kritik güvenlik açığı! Türkiye alarma geçti
09:28
Fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı
Fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı
09:27
Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu’nun doğum gününü kutlamadı
Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nun doğum gününü kutlamadı
09:24
TOKİ’den 61 ilde büyük arsa satışı Fiyatlar 400 bin liradan başlıyor
TOKİ'den 61 ilde büyük arsa satışı! Fiyatlar 400 bin liradan başlıyor
09:15
İstanbul’un dev hastanesinde sapık suçüstü yakalandı Hemşirelerin görüntüleri telefonunda çıktı
İstanbul'un dev hastanesinde sapık suçüstü yakalandı! Hemşirelerin görüntüleri telefonunda çıktı
09:13
Eski takımı Lille’e gol atan Osimhen sevinmedi, avuçlarını birleştirip tribünlere döndü
Eski takımı Lille'e gol atan Osimhen sevinmedi, avuçlarını birleştirip tribünlere döndü
07:57
Kedisi için aradığı eski sevgili engelledi: Ayça Tekindor 10 yıllık ilişkideki ihaneti anlattı
Kedisi için aradığı eski sevgili engelledi: Ayça Tekindor 10 yıllık ilişkideki ihaneti anlattı
07:45
Araç sahiplerine müjde İkinci indirim de pompaya yansıdı
Araç sahiplerine müjde! İkinci indirim de pompaya yansıdı
06:25
Dünyayı korkutan açık Devlet siteleri bir bir kapanıyor
Dünyayı korkutan açık! Devlet siteleri bir bir kapanıyor
06:15
İnternette kritik güvenlik açığı Türkiye alarma geçti
İnternette kritik güvenlik açığı! Türkiye alarma geçti
21:09
Sergen Yalçın A Milli Takım’dan çuvalla para alacak İşte konuşulan maaşı
Sergen Yalçın A Milli Takım'dan çuvalla para alacak! İşte konuşulan maaşı
20:32
Bir zamanlar derbide tartıştıkları Kerem’e Mert Hakan’dan doğum günü mesajı
Bir zamanlar derbide tartıştıkları Kerem'e Mert Hakan'dan doğum günü mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 09:34:40. #.0.2#
SON DAKİKA: Ankara'da sınıf öğretmeni fuhuş ve uyuşturucudan tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei