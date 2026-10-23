İzmir ve Muğla'da 63 kilo skunk ele geçirilen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir ve Muğla'da 63 kilo skunk ele geçirilen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı

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İzmir ve Muğla\'da 63 kilo skunk ele geçirilen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı
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İzmir ve Muğla'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 63 kilo 25 gram skunk ve 100 kök kenevir ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Hint keneviri yetiştirmek için sera oluşturduğu ve uyuşturucuyu saklamak için otomobilde özel düzenek kurduğu belirlendi.

İZMİR merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda 63 kilo 25 gram skunk ve 100 kök kenevir ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Hint keneviri yetiştirmek için sera oluşturdukları, uyuşturucuları saklamak için otomobilde özel düzenek kurdukları belirlendi.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 20 Ekim'de İzmir'in Bayraklı, Bornova ve Karşıyaka ilçeleri ile Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 63 kilo 25 gram skunk ile 100 kök kenevir ele geçirildi. 12 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda ayrıca sera benzeri Hint keneviri üretim alanı ile uyuşturucu saklamak için araç içerisine kurulmuş özel düzenek bulundu.

Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA
Narkotik SuçlarUyuşturucuGüvenlik3. SayfaKenevirGüncelMuğlaİzmirSon Dakika

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SON DAKİKA: İzmir ve Muğla'da 63 kilo skunk ele geçirilen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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