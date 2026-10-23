Çanakkale Eceabat\'ta 10 kg kubar esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

Çanakkale'de tarihi eser kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltı alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Eceabat ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Gelibolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eceabat ilçesi Kocadere köyünde bir vatandaşın tarihi eser ve ruhsatsız tabanca bulundurduğu ve bunları satmak amacıyla müşteri aradığı yönünde bilgi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda şüphelinin ikametinde, aracında ve arazisinde narkotik köpeği "Engel" ile yapılan aramalarda, 10 kilogram kubar esrar, 3 kilogram reçine esrar, 5 gram metamfetamin, 3 kök kenevir bitkisi, hassas terazi, 5 öğütücü, 2 çarşaf, uyuşturucu kullanma aparatı, nautilus fosili (nadir deniz canlısı) ile tarihi eser olduğu değerlendirilen pala ele geçirildi.

Şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.