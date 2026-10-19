Van Başkale\'de jandarma, düzenlenen operasyonda 11 kilo 958 gram esrarı ele geçirdi

Van Başkale'de jandarma, düzenlenen operasyonda 11 kilo 958 gram esrarı ele geçirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Başkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Koçdağı Mahallesi'nde operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 11 kilo 958 gram esrar ele geçirdi. Valilik açıklamasına göre olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Van'ın Başkale ilçesinde 11 kilo 958 gram esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda Başkale Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Koçdağı Mahallesi'nde yapılan operasyonda 11 kilo 958 gram esrar ele geçirildi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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