Hatay Altınözü\'nde kenevir yetiştiren zanlı 1 kilo 150 gram kubar esrarla tutuklandı

Hatay Altınözü'nde kenevir yetiştiren zanlı 1 kilo 150 gram kubar esrarla tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Altınözü ilçesinde ormanlık alanda kenevir yetiştirdiği tespit edilen zanlı, dron destekli operasyonda gözaltına alınıp nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Operasyonda 1 kilo 150 gram kubar esrar ile 56 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, ormanlık alanda kenevir yetiştirdiği tespit edilen zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında şüpheli H.Z'nin Hanyolu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kenevir yetiştirdiğini tespit etti.
Dron destekli operasyonda ormanlık alanda 1 kilo 150 gram kubar esrar ve 56 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Şüpheli H.Z. ekiplerce gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.???????
Kaynak: AA
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