Kolombiya Cumhurbaşkanı Arauca'da FARC ve ELN'ye kapsamlı saldırı emri verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kolombiya Cumhurbaşkanı Arauca'da FARC ve ELN'ye kapsamlı saldırı emri verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kolombiya Cumhurbaşkanı de la Espriella, FARC ve ELN'ye kapsamlı saldırı talimatı verdi. Arauca'daki güvenlik zirvesinde konuşan de la Espriella, örgütlerin tepe yönetimini ve finansmanını hedefleyeceğini, ELN'nin alıkoyduğu kamu görevlilerini derhal serbest bırakmasını istedi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, narkoterörizm ile suçladığı eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ve silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) üyelerine karşı kapsamlı saldırı talimatı verdi.

Venezuela sınırındaki Arauca eyaletindeki 18. Tugay Komutanlığı'nda güvenlik zirvesine katılan de la Espriella, FARC ve ELN'ye büyük darbe vuracaklarını söyledi.

De la Espriella, "ELN ve FARC unsurlarına karşı kapsamlı saldırı talimatı verdim. Bu sefil narkoteröristler, 'kaplan döneminde' siyasi iradenin somut eylemlere nasıl dönüştüğünü görecekler." ifadelerini kullandı.

Destekçilerinin "kaplan" lakabıyla andığı de la Espriella, güvenlik güçlerinin ana hedefinin örgütün tepe yönetimini etkisiz hale getirmek ve finansal damarlarını kesmek olduğunu belirterek, yasa dışı grupları tamamen silahsızlandırana kadar operasyonların kararlılıkla süreceğini kaydetti.

ELN'den zorla alıkoyduğu kamu görevlilerini serbest bırakmasını isteyen de la Espriella, "Narkoterörizm ile hiçbir şekilde pazarlık yapmayacağız. Önlerindeki tek seçenek rehineleri derhal teslim etmek ya da yasanın tüm gücüyle üzerlerine çökeceğiz." şeklinde konuştu.

Venezuela sınırındaki Arauca eyaleti, de la Espriella'nın askeri operasyonları yoğunlaştırma kararı aldığı bölgeler arasında yer alıyor.

Stratejik konumu nedeniyle Arauca, yıllardır yasa dışı silahlı gruplar arasındaki çatışmalara sahne oluyor.

ELN ile FARC fraksiyonu silahlı gruplar, uyuşturucu ve kaçakçılık rotalarının kontrolünü ele geçirmek amacıyla Arauca kırsalında hakimiyet mücadelesi yürütüyor.

İki örgüt arasındaki çatışmalar nedeniyle bölgede son yıllarda yüzlerce sivil ve güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Arauca'da 2022 yılında tırmanan şiddet olaylarında 130'dan fazla kişi öldürülürken binlerce köylü de evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Kolombiya'da yeni hükümetin ilk iki ayında şiddet tırmandı

Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'nın 7 Ağustos'ta göreve başlamasının ardından güvenlik güçleri ile yasa dışı silahlı gruplar arasındaki çatışmalar şiddetlendi.

Feshedilen FARC'ın muhalifleri ve silahlı isyancı örgüt ELN gibi örgütlerin, sivil altyapıyı ve güvenlik noktalarını hedef alan 40'tan fazla bombalı ve silahlı saldırısında 20'den fazla güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.

Saldırılara karşı hava destekli operasyonlar ve kara harekatları düzenleyen güvenlik güçleri, 110'dan fazla silahlı örgüt üyesini etkisiz hale getirdi.

De la Espriella hükümeti, 28 Ağustos'ta yeterli barış iradesi sergilemedikleri gerekçesiyle aralarında Bloklar ve Cepheler Genelkurmayı (EMBF) ile silahlı isyancı örgüt ELN'nin de bulunduğu 3 yasa dışı silahlı grupla yürütülen barış görüşmelerini resmi olarak sonlandırmıştı.

Kaynak: AA
KolombiyaGüvenlikPolitikaGüncelDünyaKamuSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilirkişi incelemesi tamamlandı: Sarıgül’ün İmamoğlu hakkında ses kaydı iddiası Bilirkişi incelemesi tamamlandı: Sarıgül'ün İmamoğlu hakkında ses kaydı iddiası
Sergen Yalçın’dan ilk icraat Montella’nın kovduğu ismi geri getiriyor Sergen Yalçın'dan ilk icraat! Montella'nın kovduğu ismi geri getiriyor
Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi
Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti’ye katıldı Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti'ye katıldı
İsmail Kartal, Prag’ı yıkacak 11’i belirledi İsmail Kartal, Prag'ı yıkacak 11'i belirledi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Fon şeytanlarının üzerine kararlılıkla gidiyoruz AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Fon şeytanlarının üzerine kararlılıkla gidiyoruz
Survivor 2027’de sürpriz isim Bir dönemin yıldızı geri dönüyor Survivor 2027'de sürpriz isim! Bir dönemin yıldızı geri dönüyor
18:22
Fenerbahçe’nin Slavia Prag maçı ilk 11’i belli oldu
Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçı ilk 11'i belli oldu
18:20
Bakan Çiftçi: Türkiye genelinde sokak köpeklerinin toplanmasında yüzde 99,9’a ulaştık
Bakan Çiftçi: Türkiye genelinde sokak köpeklerinin toplanmasında yüzde 99,9'a ulaştık
18:16
Görüntüsüyle fenomen haline gelmişti Türk futbolunda dikkat çeken imza
Görüntüsüyle fenomen haline gelmişti! Türk futbolunda dikkat çeken imza
17:50
Bu köyde 110 yıldır hayat yok Nedeni ürkütüyor
Bu köyde 110 yıldır hayat yok! Nedeni ürkütüyor
16:55
Azerbaycan’dan Fatih Tezcan dahil Türkiye’de yaşayan 7 kişiye uluslararası arama kararı
Azerbaycan'dan Fatih Tezcan dahil Türkiye'de yaşayan 7 kişiye uluslararası arama kararı
16:52
İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarih ve saati
İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarih ve saati
16:31
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Fon şeytanlarının üzerine kararlılıkla gidiyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Fon şeytanlarının üzerine kararlılıkla gidiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 18:47:24. #.0.2#
SON DAKİKA: Kolombiya Cumhurbaşkanı Arauca'da FARC ve ELN'ye kapsamlı saldırı emri verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei