Kolombiya Cumhurbaşkanı Arauca'da FARC ve ELN'ye kapsamlı saldırı emri verdi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, narkoterörizm ile suçladığı eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ve silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) üyelerine karşı kapsamlı saldırı talimatı verdi.

Venezuela sınırındaki Arauca eyaletindeki 18. Tugay Komutanlığı'nda güvenlik zirvesine katılan de la Espriella, FARC ve ELN'ye büyük darbe vuracaklarını söyledi.

De la Espriella, "ELN ve FARC unsurlarına karşı kapsamlı saldırı talimatı verdim. Bu sefil narkoteröristler, 'kaplan döneminde' siyasi iradenin somut eylemlere nasıl dönüştüğünü görecekler." ifadelerini kullandı.

Destekçilerinin "kaplan" lakabıyla andığı de la Espriella, güvenlik güçlerinin ana hedefinin örgütün tepe yönetimini etkisiz hale getirmek ve finansal damarlarını kesmek olduğunu belirterek, yasa dışı grupları tamamen silahsızlandırana kadar operasyonların kararlılıkla süreceğini kaydetti.

ELN'den zorla alıkoyduğu kamu görevlilerini serbest bırakmasını isteyen de la Espriella, "Narkoterörizm ile hiçbir şekilde pazarlık yapmayacağız. Önlerindeki tek seçenek rehineleri derhal teslim etmek ya da yasanın tüm gücüyle üzerlerine çökeceğiz." şeklinde konuştu.

Venezuela sınırındaki Arauca eyaleti, de la Espriella'nın askeri operasyonları yoğunlaştırma kararı aldığı bölgeler arasında yer alıyor.

Stratejik konumu nedeniyle Arauca, yıllardır yasa dışı silahlı gruplar arasındaki çatışmalara sahne oluyor.

ELN ile FARC fraksiyonu silahlı gruplar, uyuşturucu ve kaçakçılık rotalarının kontrolünü ele geçirmek amacıyla Arauca kırsalında hakimiyet mücadelesi yürütüyor.

İki örgüt arasındaki çatışmalar nedeniyle bölgede son yıllarda yüzlerce sivil ve güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Arauca'da 2022 yılında tırmanan şiddet olaylarında 130'dan fazla kişi öldürülürken binlerce köylü de evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Kolombiya'da yeni hükümetin ilk iki ayında şiddet tırmandı

Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'nın 7 Ağustos'ta göreve başlamasının ardından güvenlik güçleri ile yasa dışı silahlı gruplar arasındaki çatışmalar şiddetlendi.

Feshedilen FARC'ın muhalifleri ve silahlı isyancı örgüt ELN gibi örgütlerin, sivil altyapıyı ve güvenlik noktalarını hedef alan 40'tan fazla bombalı ve silahlı saldırısında 20'den fazla güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.

Saldırılara karşı hava destekli operasyonlar ve kara harekatları düzenleyen güvenlik güçleri, 110'dan fazla silahlı örgüt üyesini etkisiz hale getirdi.

De la Espriella hükümeti, 28 Ağustos'ta yeterli barış iradesi sergilemedikleri gerekçesiyle aralarında Bloklar ve Cepheler Genelkurmayı (EMBF) ile silahlı isyancı örgüt ELN'nin de bulunduğu 3 yasa dışı silahlı grupla yürütülen barış görüşmelerini resmi olarak sonlandırmıştı.