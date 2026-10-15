İzmir Menderes'te jandarma, 11 yıl 8 ay cezası olan şüpheliyi gizli bölmede yakaladı - Son Dakika
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İzmir Menderes'te jandarma, 11 yıl 8 ay cezası olan şüpheliyi gizli bölmede yakaladı

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İzmir Menderes\'te jandarma, 11 yıl 8 ay cezası olan şüpheliyi gizli bölmede yakaladı
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İzmir Menderes'te jandarma operasyonunda, kasten öldürme suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, saklandığı gizli bölmede yakalandı. Evde 1 pompalı tüfek, 10 kartuş, 20 gram esrar ve 89 uyuşturucu hap ele geçirildi, şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Menderes ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 'kasten öldürme' suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çok sayıda suç kaydı olan şüpheli gizli bölmede saklandığı evde yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı, Menderes ve Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Tabur Komutanlığı ekipleri, aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalar sonucunda 'kasten öldürme' suçundan hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan 33 adet suç kaydı tespit edilen S.Ş., Menderes İlçesi Gümüldür bölgesindeki bir ikamette saklandığı gizli bölmede ele geçirildi.

Şüphelinin saklandığı evde yapılan adli aramada 1 adet pompalı tüfek, 10 adet tüfek kartuşu, 20 gram kubar esrar ve 89 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan şüpheli S.Ş., işlemlerinin ardından Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İzmir Menderes'te jandarma, 11 yıl 8 ay cezası olan şüpheliyi gizli bölmede yakaladı - Son Dakika
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