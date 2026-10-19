Balıkesir Manyas'ta 8,32 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltında. - Son Dakika
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Balıkesir Manyas'ta 8,32 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltında.

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Balıkesir Manyas\'ta 8,32 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltında.
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Balıkesir'in Manyas ilçesinde sabah saatlerinde durdurulan bir araçta 8,32 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ham maddesi bulundu. Polis, bu ham maddeden çoğaltılarak 832 gram bonzai elde edilebileceği değerlendirmesi yaparken araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde polisin durdurduğu bir araçta 8,32 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ham maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Manyas İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında sabah saatlerinde Manyas-Bandırma kavşağında bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, çoğaltılarak 832 gram bonzai elde edilebileceği değerlendirilen 8,32 gram sentetik kannabinoid ham maddesi bulundu.

Nöbetçi Cumhuriyet savcısının talimatıyla araç sürücüsü E.K. ile araçtaki H.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Balıkesir Manyas'ta 8,32 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltında. - Son Dakika
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