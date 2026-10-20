Kırıkkale\'de eş zamanlı uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 35 zanlı yakalandı

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 35 zanlı gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullanımı, fuhşa aracılık ve yer temini ile reşit olmayan kişilerin cinsel istismarı iddialarına yönelik, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince merkez, Yahşihan ve Bahşılı ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere yönelik 34 ekip ve 123 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 40 zanlıdan 35'i yakalandı.

Firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, şırınga ve sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, suç unsuru olabilecek dijital materyallere el konuldu.