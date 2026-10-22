20 suç kaydı olan hükümlü kadın, Bursa'da saklandığı çatı arasında yakalandı - Son Dakika
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20 suç kaydı olan hükümlü kadın, Bursa'da saklandığı çatı arasında yakalandı

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20 suç kaydı olan hükümlü kadın, Bursa\'da saklandığı çatı arasında yakalandı
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Bursa'da uyuşturucu suçundan 3 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 20 suç kaydı olduğu öğrenilen hükümlü kadın, saklandığı evin çatı arasında yakalandı. Yakalanma anı cep telefonuyla kaydedilen kadının emniyetteki işlemleri sürüyor.

BURSA'da 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan hakkında 3 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 20 suç kaydı olduğu öğrenilen B.B., saklandığı evin çatı arasında yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan hakkında 3 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 20 suç kaydı olan B.B. isimli kadının yakalanmamak için sürekli adres değişikliği yaptığı öğrenildi. B.B.'nin Millet Mahallesi'ndeki yerleşim kaydı bulunmayan bir evde saklandığını belirleyen ekipler, operasyon düzenlendi. O sırada çatı arasında saklanan hükümlü yakalandı. B.B.'nin yakalanma anı, cep telefonuyla kaydedildi. B.B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA
UyuşturucuGüvenlik3. SayfaGüncelBursaSuçSon Dakika

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