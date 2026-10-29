İstanbul polisi Sultanbeyli'de minibüste 1 milyon 642 bin sentetik hap ele geçirdi - Son Dakika
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İstanbul polisi Sultanbeyli'de minibüste 1 milyon 642 bin sentetik hap ele geçirdi

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İstanbul polisi Sultanbeyli\'de minibüste 1 milyon 642 bin sentetik hap ele geçirdi
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İstanbul polisi Sultanbeyli\'de minibüste 1 milyon 642 bin sentetik hap ele geçirdi
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İstanbul Narkotik ekipleri 28 Ekim'de Sultanbeyli'de bir minibüse operasyon düzenledi ve 18 koli içinde pregabalin etken maddeli 1 milyon 642 bin adet sentetik ecza hap ele geçirdi. Kanser ilacı taşıdıklarını söyleyen 2 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

SULTANBEYLİ'de 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçuna yönelik çalışmalar kapsamında bir minibüse düzenlenen operasyonda 1 milyon 642 bin adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Kanser ilacı taşıdıklarını ve İzmir'e götüreceklerini söyleyen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda 28 Ekim'de Sultanbeyli'de bir minibüse operasyon düzenlendi. Minibüste bulunan 2 şüphelinin, araçta kanser ilaçları taşıdıklarını ve ilaçları İzmir'e götüreceklerini söyledikleri öğrenildi. İlaçların zarar görmemesi ve soğuk hava zincirinin korunması için aracın ilgili bölümündeki kapıların açılmaması gerektiğini belirten şüphelilerin, ilaçlara ait irsaliye belgeleri sorulduğunda ise belgeleri daha sonra e-posta yoluyla göndereceklerini ifade ettikleri belirtildi. Ekipler tarafından minibüste yapılan kontrollerde soğutucu sisteminin çalışmadığı tespit edildi. Araçta yapılan aramalarda 18 koli içerisinde, pregabalin etken maddeli toplam 1 milyon 642 bin adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan 2 şüpheli 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
OperasyonNarkotikİstanbul3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul polisi Sultanbeyli'de minibüste 1 milyon 642 bin sentetik hap ele geçirdi - Son Dakika
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