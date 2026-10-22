Van\'da mide ve bağırsakta 55 kapsülde 502 gram uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

Van'da mide ve bağırsakta 55 kapsülde 502 gram uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van Valiliğinin açıklamasına göre, uyuşturucuyla mücadele çalışması kapsamında otogarda gözaltına alınan yabancı uyruklu şüphelinin mide ve bağırsağında 55 kapsülde 502 gram sentetik uyuşturucu tespit edildi. Hakimliğe çıkarılan şüpheli tutuklandı.
Van'da mide ve bağırsağında 502 gram sentetik uyuşturucu tespit edilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Van Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde uyuşturucuyla mücadele çalışması yürüttü.
Bu kapsamda, yurt dışından getirdiği uyuşturucu maddeyi batı illerine götürmeye çalışan 43 yaşındaki yabancı uyruklu F.M, otogarda gözaltına alındı.
Hastaneye götürülen şüphelinin mide ve bağırsağında 55 kapsülde 502 gram sentetik uyuşturucu bulunduğu tespit edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?