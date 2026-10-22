Van'da 55 kapsül 502 gram metamfetaminle yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Van'da 55 kapsül 502 gram metamfetaminle yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

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Van\'da 55 kapsül 502 gram metamfetaminle yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı
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Van'da yurt dışından uyuşturucu getirdiği tespit edilen yabancı uyruklu şahıs, Van Otogarı'ndan batı illerine gitmek üzereyken yakalandı. Şahsın mide ve bağırsaklarında 55 kapsül halinde 502 gram metamfetamin bulundu, adli makamlarca tutuklanarak Van Cezaevine konuldu.

Van'da mide ve bağırsaklarında 55 kapsül halinde 502 gram metamfetamin tespit edilen yabancı uyruklu şahıs tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda yurt dışından yurda uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen yabancı uyruklu F.M. (43) isimli şahıs, Van Otogarı'ndan batı illerine gitmek üzereyken düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şahsın şüpheli hareketleri üzerine hastaneye götürülerek yapılan kontrolünde, mide ve bağırsaklarında çok sayıda özel hazırlanmış uyuşturucu madde kapsülü tespit edildi. Bedenindeki 55 adet kapsül halinde 502 gram metamfetamin doğal yollarla çıkarılması sağlanan şüpheli F.M., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Van Cezaevine konuldu.

Kaynak: İHA
Uyuşturucu3. SayfaGüvenlikGüncelVanSon Dakika

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SON DAKİKA: Van'da 55 kapsül 502 gram metamfetaminle yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı - Son Dakika
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