Van\'da 55 kapsül 502 gram metamfetaminle yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

Van'da mide ve bağırsaklarında 55 kapsül halinde 502 gram metamfetamin tespit edilen yabancı uyruklu şahıs tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda yurt dışından yurda uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen yabancı uyruklu F.M. (43) isimli şahıs, Van Otogarı'ndan batı illerine gitmek üzereyken düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şahsın şüpheli hareketleri üzerine hastaneye götürülerek yapılan kontrolünde, mide ve bağırsaklarında çok sayıda özel hazırlanmış uyuşturucu madde kapsülü tespit edildi. Bedenindeki 55 adet kapsül halinde 502 gram metamfetamin doğal yollarla çıkarılması sağlanan şüpheli F.M., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Van Cezaevine konuldu.