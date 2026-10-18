Tatvan'da yabancı uyruklu yolcu vücudunda 758 gram metamfetaminle yakalanıp tutuklandı - Son Dakika
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Tatvan'da yabancı uyruklu yolcu vücudunda 758 gram metamfetaminle yakalanıp tutuklandı

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Bitlis Emniyeti narkotik ekipleri, Tatvan'da durdurdukları otobüste şüpheli tavırlarıyla dikkat çeken yabancı uyruklu bir yolcuyu incelemeye aldı. Çekilen röntgen ve tomografide şahsın midesi ve bağırsaklarında uyuşturucu olduğu anlaşıldı; 101 parçadan oluşan toplam 758 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli, uyuşturucu imal ve ticareti suçundan tutuklandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan bir otobüsteki yabancı uyruklu yolcunun şüpheli hareketleri üzerine yapılan incelemede şahsın mide ve bağırsaklarında 101 parça halinde toplam 758 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

RÖNTGEN VE TOMOGRAFİDE ORTAYA ÇIKTI

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalarda, Tatvan ilçesinde durdurulan bir otobüste arama ve inceleme yapıldı. Otobüste yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu şahsın çekilen röntgen ve tomografi görüntülerinde, mide ve bağırsaklarında uyuşturucu madde bulunduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde 101 parça halinde toplam 758 gram metamfetamin ele geçirildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Güvenlik güçlerinin uyuşturucu madde ticareti ve kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
UyuşturucuNarkotik3. SayfaGüvenlikGüncelTatvanBitlisSuçSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ahmed Yıldız Ahmed Yıldız:
    Şüpheli hareket falan değil, önce yüklüyorlar sonra ihbar ediyorlar 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Tatvan'da yabancı uyruklu yolcu vücudunda 758 gram metamfetaminle yakalanıp tutuklandı - Son Dakika
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