Van Başkale'de operasyonda çuvalda 11 kilo 958 gram toz esrar bulundu - Son Dakika
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Van Başkale'de operasyonda çuvalda 11 kilo 958 gram toz esrar bulundu

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Van Başkale\'de operasyonda çuvalda 11 kilo 958 gram toz esrar bulundu
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Van'ın Başkale ilçesi Koçdağı Mahallesi'nde yürütülen operasyonda çuval içinde 11 kilo 958 gram toz esrar ele geçirildi. Van Valiliği, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldığını ve uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

Van'ın Başkale ilçesinde yürütülen çalışmalarda 11 kilo 958 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Başkale Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "Uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadele" çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Van'ın Başkale ilçesi Koçdağı Mahallesi'nde yapılan operasyon neticesinde çuval içerisinde 11 kilo 958 gram toz esrar ele geçirilerek olay ile ilgili olarak adli tahkikata başlanılmıştır. Güvenlik güçlerimiz tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti le kullanımın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

Kaynak: İHA
Van ValiliğiUyuşturucu3. SayfaGüvenlikBaşkaleGüncelVanSon Dakika

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SON DAKİKA: Van Başkale'de operasyonda çuvalda 11 kilo 958 gram toz esrar bulundu - Son Dakika
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