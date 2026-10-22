Üzerinde 199 ecstasy hap bulunan şüpheli Samsun'da adliyeye sevk edildi

Üzerinde 199 ecstasy hap bulunan şüpheli Samsun'da adliyeye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un İlkadım ilçesinde narkotik ekiplerinin yaptığı aramada üzerinde 199 adet ecstasy hap ele geçirilen kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde narkotik polisi ekiplerince düzenlenen çalışmada üzerinde 199 adet ecstasy hap ele geçen kişi gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, K.K. (22) isimli şahsın üzerinde arama yapıldı. Aramada 199 adet ecstasy hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İHA
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