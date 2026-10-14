Samsun Atakum'da 43 gram metamfetamin bulundu, şüpheli adli kontrolle serbest kaldı - Son Dakika
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Samsun Atakum'da 43 gram metamfetamin bulundu, şüpheli adli kontrolle serbest kaldı

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Samsun Atakum\'da 43 gram metamfetamin bulundu, şüpheli adli kontrolle serbest kaldı
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Samsun Atakum'da jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmasında 43 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edilmesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen çalışmada 43 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 43 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili S.B. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen S.B., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
Uyuşturucu3. SayfaGüvenlikJandarmaSamsunGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Atakum'da 43 gram metamfetamin bulundu, şüpheli adli kontrolle serbest kaldı - Son Dakika
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