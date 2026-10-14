Kırklareli\'de hükümlü, tuvalete uyuşturucu emdirilmiş 7 peçete sakladı, tutuklandı

KIRKLARELİ'nde açık ceza infaz kurumuna uyuşturucu maddeyle girmeye çalıştığı ve kullandığı tuvalete kimyasal emdirilmiş peçete sakladığı belirlenerek gözaltına alınan hükümlü G.Ö., tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, açık ceza infaz kurumuna giriş yapmak isteyen hükümlü G.Ö.'nün üzerinde arama yaptı. Aramada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili incelemelerini derinleştiren ekipler, G.Ö.'nün cezaevine girişteki üst aramasından önce kurum girişinde bulunan tuvaleti kullandığını ve burada uzun süre kaldığını tespit etti. Bunun üzerine tuvalette narkotik köpeklerin de katılımıyla detaylı arama yapıldı. Aramada, sentetik kannabinoid emdirilmiş 7 parça peçete ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.Ö., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.