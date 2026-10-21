İzmir Buca\'da baskında 5 zanlı gözaltına alındı, 2 bin 598 uyuşturucu hap bulundu

İzmir'in Buca ilçesinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve imalatı ile ateşli silahlar kanununa muhalefet suçlarıyla ilgili belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Yapılan aramalarda 2 bin 598 uyuşturucu hap, 120 gram esrar, 25 gram kenevir tohumu, 109 gram kimyasal madde, 2 kök kenevir bitkisi, ruhsatsız tabanca ile 6 fişek ele geçirildi.

K.K, K.M.Ö, E.Ş, H.S. ve A.S. gözaltına alındı.

A.S'nin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan arandığı belirlendi.