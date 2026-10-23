Eskişehir\'de operasyonda 12 bin 460 hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir'de operasyonda 12 bin 460 hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de iki adreste yapılan kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 12 bin 460 hap, 3 bin 380 gram sentetik uyuşturucu ve 61 şişe kaçak içki ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı; diğer zanlının cezaevinde olduğu ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Eskişehir'de düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçak ve sahte alkol ticareti yaparak halk sağlığını tehlikeye düşürdükleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.
İki adreste yapılan aramalarda, 12 bin 460 yeşil reçeteye tabi hap, 3 bin 380 gram sentetik uyuşturucu ve 61 şişe kaçak ve sahte alkollü içki ele geçirildi.
Polis bir şüpheliyi yakaladı. Diğer zanlının ise uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan cezaevinde bulunduğu belirlendi.
Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?