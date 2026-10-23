Görenler gözlerine inanamadı! Adamı bagaja koyup kaçırdılar - Son Dakika
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Görenler gözlerine inanamadı! Adamı bagaja koyup kaçırdılar

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Görenler gözlerine inanamadı! Adamı bagaja koyup kaçırdılar
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Görenler gözlerine inanamadı! Adamı bagaja koyup kaçırdılar
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Adana'nın Seyhan ilçesinde bir grup kişinin, bir adamı zorla otomobilin bagajına bindirerek kaçırdığı iddia edildi. Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşanan olay, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Şüphelilerin adamı bagaja bindirdikten sonra otomobille uzaklaştığı anlar görüntülenirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Adana'da korkunç görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir grup kişinin, kimliği henüz açıklanmayan bir adamı zorla otomobilin bagajına bindirerek olay yerinden uzaklaştığı iddia edildi. 

ADAMI ZORLA OTOMOBİLİN BAGAJINA BİNDİRDİLER 

Olay, Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir grup kişi henüz bilinmeyen bir nedenle bir adamı zorla otomobilin bagajına bindirdi. Adamın iradesi dışında otomobilin bagajına konulduğu öne sürülürken, şüpheliler daha sonra araçla bölgeden uzaklaştı. Olayın hangi nedenle yaşandığı ve şüphelilerle kaçırıldığı iddia edilen kişi arasında daha önceden bir bağlantı bulunup bulunmadığı henüz açıklanmadı.

Görenler gözlerine inanamadı! Adamı bagaja koyup kaçırdılar

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Yaşananlar, olay sırasında çevrede bulunan bir kişinin dikkatinden kaçmadı. Vatandaş, bir grup kişinin adamı otomobilin bagajına bindirdiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, şüphelilerin adamı bagaja bindirmesinin ardından otomobille olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.  

Görenler gözlerine inanamadı! Adamı bagaja koyup kaçırdılar
Kaynak: İHA
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