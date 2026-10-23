Görenler gözlerine inanamadı! Adamı bagaja koyup kaçırdılar

Adana'da korkunç görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir grup kişinin, kimliği henüz açıklanmayan bir adamı zorla otomobilin bagajına bindirerek olay yerinden uzaklaştığı iddia edildi.

ADAMI ZORLA OTOMOBİLİN BAGAJINA BİNDİRDİLER

Olay, Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir grup kişi henüz bilinmeyen bir nedenle bir adamı zorla otomobilin bagajına bindirdi. Adamın iradesi dışında otomobilin bagajına konulduğu öne sürülürken, şüpheliler daha sonra araçla bölgeden uzaklaştı. Olayın hangi nedenle yaşandığı ve şüphelilerle kaçırıldığı iddia edilen kişi arasında daha önceden bir bağlantı bulunup bulunmadığı henüz açıklanmadı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Yaşananlar, olay sırasında çevrede bulunan bir kişinin dikkatinden kaçmadı. Vatandaş, bir grup kişinin adamı otomobilin bagajına bindirdiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, şüphelilerin adamı bagaja bindirmesinin ardından otomobille olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.