Köyü basan silahlı çete neye uğradığını şaşırdı! Ortalık kan gölüne döndü

Nijerya'da silahlı çetelerin hedef aldığı Zamfara eyaleti, kanlı bir çatışmaya sahne oldu. Gummi bölgesindeki bir köyde çıkan çatışmada 33 kişi hayatını kaybetti.

MOTOSİKLETLERLE KÖYE GİRDİLER

Ulusal basında yer alan haberlere göre, çok sayıda silahlı çete üyesi, çevredeki yerleşim yerlerinden çaldıkları hayvanlarla birlikte motosikletler üzerinde Zamfara eyaletinin Gummi bölgesindeki bir köye girdi. Silahlı kişilerin köye gelmesi üzerine köy sakinleri ve yerel güvenlik güçleri harekete geçti. Çete üyelerine karşılık verilmesiyle bölgede şiddetli çatışmalar yaşandı.

30 ÇETE ÜYESİ ÖLDÜRÜLDÜ

Köylüler ve yerel güvenlik güçlerinin silahlı saldırganlara karşılık vermesiyle başlayan çatışmalarda 30 çete üyesi öldürüldü. Çok sayıda çete üyesi de yaralandı. Çatışmalar sırasında köy sakinleri de can kaybı yaşadı. 3 köylü hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı. Böylece olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 33'e yükseldi. Ölen çete üyelerinin kimliklerine ve yaralanan saldırganların kesin sayısına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

NİJERYA'DA SİLAHLI ÇETELERİN SALDIRILARI SÜRÜYOR

Nijerya, uzun yıllardır farklı bölgelerde faaliyet gösteren silahlı çetelerin saldırılarıyla mücadele ediyor. Özellikle ülkenin kuzeyindeki kırsal yerleşimler, silahlı grupların hedefleri arasında bulunuyor. Çeteler, köylere düzenledikleri baskınların yanı sıra hayvan hırsızlığı ve fidye amacıyla insan kaçırma gibi suçlarla da ilişkilendiriliyor. Zamfara eyaleti de bu güvenlik sorunlarının yaşandığı bölgeler arasında yer alıyor. Gummi bölgesindeki son çatışma, kırsal yerleşimlerde sivillerin karşı karşıya kaldığı tehlikeyi bir kez daha ortaya koydu.

FİDYE İÇİN İNSAN KAÇIRIYORLAR

Nijerya'da insan kaçırma suçuna yönelik idam cezası bulunmasına rağmen fidye amacıyla gerçekleştirilen kaçırma olayları devam ediyor. Silahlı gruplar özellikle ülkenin kuzey kesimlerinde köyleri, okulları ve kara yollarında seyahat eden yolcuları hedef alıyor. Kaçırılan kişilerin serbest bırakılması karşılığında fidye talep ediliyor. Ülkedeki güvenlik sorunları yalnızca silahlı çetelerle de sınırlı değil. Boko Haram ve terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP da Nijerya'nın farklı bölgelerinde saldırılar gerçekleştiriyor.