Uşak'ta uyuşturucu operasyonlarında 27 zehir taciri tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Uşak'ta uyuşturucu operasyonlarında 27 zehir taciri tutuklanarak cezaevine gönderildi

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Uşak\'ta uyuşturucu operasyonlarında 27 zehir taciri tutuklanarak cezaevine gönderildi
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Uşak'ta uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27'si mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte zehir tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirirken, 27 şahıs tutuklandı.

Uşak Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik operasyonlar düzenledi. Farklı tarihlerde peş peşe gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında şüpheli şahısların ev, araç, işyeri ve üst aramalarında 12 bin 89 adet sentetik ecza hap, 630 gram eroin, kullanım olarak 900 binin üzerinde üretilebilen 131 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 986 bin 358 kullanımlık 145 parça halinde sentetik kannabinoid, 86 gram metamfetamin, 31 gram esrar, 20 gram kokain, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 403 adet tabanca fişeği ve 7 bin 900 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 27 zehir taciri çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
Emniyet MüdürlüğüUyuşturucu3. SayfaGüvenlikGüncelUşakSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta uyuşturucu operasyonlarında 27 zehir taciri tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika
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