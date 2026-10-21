İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Bulaşık makinesine saklamışlar - Son Dakika
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Bulaşık makinesine saklamışlar

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İstanbul’da 5 ilçede düzenlenen operasyonda, bir bölümü bulaşık makinesine gizlenmiş 98 kilo 500 gram skunk ile 1 kilo kokain ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli tutuklanırken, devam eden çalışmalarda gözaltına alınan 1 şüphelinin evinde el yapımı patlayıcı bulundu. Kağıthane’de düzenlenen ayrı bir operasyonda ise 568 kilo 300 gram pregabalin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul’da uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlarda yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucunun yemek kuryesi görünümüyle teslim edilmeye çalışıldığı belirlendi.

5 İLÇEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Esenyurt, Silivri, Ataşehir, Başakşehir ve Avcılar’daki 5 adres ile 3 araca operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Bulaşık makinesine saklamışlar

BULAŞIK MAKİNESİNE GİZLENMİŞ

Aramalarda bir bölümü bulaşık makinesine gizlenmiş 98 kilo 500 gram skunk ve 1 kilo kokain ele geçirildi. Adreslerde ayrıca 3 hassas terazi ve 1 el bombasına el konuldu. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Bulaşık makinesine saklamışlar

ASANSÖR BOŞLUĞUNA SARKITILMIŞ PATLAYICI

Ekipler, Esenyurt ve Avcılar’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek aranan 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada el yapımı patlayıcı ile 29 adet 7,62 milimetre çapında fişek ele geçirildi. El yapımı patlayıcının bir ipe bağlanarak binanın asansör boşluğuna sarkıtıldığı ve bu şekilde gizlenmeye çalışıldığı belirlendi.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Bulaşık makinesine saklamışlar

YEMEK KURYESİ GÖRÜNÜMÜYLE TESLİMAT

Yapılan incelemelerde, uyuşturucunun kapalı koliler içinde taşındığı ve yemek dağıtımı yapan kurye görünümü verilerek alıcılara teslim edilmeye çalışıldığı tespit edildi.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Bulaşık makinesine saklamışlar

KAĞITHANE’DE 568 KİLO PREGABALİN

Ekipler ayrıca Kağıthane’de farklı şüpheliler tarafından depo olarak kullanıldığı değerlendirilen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, sentetik hap yapımında hammadde olarak kullanılan 568 kilo 300 gram pregabalin ele geçirildi.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Bulaşık makinesine saklamışlar
Kaynak: DHA
UyuşturucuOperasyonKağıthaneAtaşehirEsenyurtİstanbulGüncelSon Dakika

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