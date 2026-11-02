Ahmet Nazif Zorlu kimdir? Denizli’den dünyaya uzanan başarı hikayesi - Son Dakika
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Ahmet Nazif Zorlu kimdir? Denizli’den dünyaya uzanan başarı hikayesi

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Ahmet Nazif Zorlu kimdir? Denizli’den dünyaya uzanan başarı hikayesi
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Hayatını kaybeden Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Türkiye'nin önde gelen iş insanları arasında yer alıyordu. 1944 yılında Denizli'nin Babadağ ilçesinde dünyaya gelen Zorlu, tekstil sektöründe başladığı ticaret hayatını Vestel başta olmak üzere birçok önemli markayı bünyesinde barındıran büyük bir sanayi grubuna dönüştürdü. 82 yaşında yaşamını yitiren Zorlu, iş dünyasında bıraktığı iz ve yatırımlarıyla tanınıyordu.

Ahmet Nazif Zorlu, Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından, Zorlu Holding'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak tüm dünyada tanınan bir isimdi. Tekstil sektöründe başladığı iş hayatında Vestel, Korteks ve Zorlu Grubu bünyesindeki yatırımlarla Türkiye'nin önemli sanayi ve teknoloji girişimcilerinden biri haline geldi.

DENİZLİ'DEN İŞ DÜNYASINA UZANAN YOLCULUK

Ahmet Nazif Zorlu, 1944 yılında Denizli'nin Babadağ ilçesinde dünyaya geldi. İş hayatına henüz genç yaşlarda, ailesinin tekstil alanındaki faaliyetlerinde çalışarak başladı. İlk ticari girişimlerini Trabzon'da açtığı mağazayla gerçekleştirdi. Daha sonra işlerini büyüterek İstanbul'a taşındı.

ZORLU HOLDİNG'İN KURULUŞU

Zorlu, 1970 yılında şirket merkezini İstanbul'a taşıyarak Zorlu Holding'in temellerini attı. 1976 yılında ilk üretim şirketi Korteks'i kurdu. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerini 1990 yılında Zorlu Holding çatısı altında birleştirdi.

1994 yılında Vestel'i bünyesine katarak elektronik ve beyaz eşya sektörüne adım attı. Böylece tekstil alanında başlayan girişimcilik yolculuğunu farklı sektörlere taşıdı.

Ahmet Nazif Zorlu kimdir? Denizli’den dünyaya uzanan başarı hikayesi

ENERJİDEN TEKNOLOJİYE GENİŞ YATIRIM AĞI

Zorlu Holding, Ahmet Nazif Zorlu'nun liderliğinde zamanla çok sayıda sektörde faaliyet gösteren büyük bir şirketler grubuna dönüştü. Grubun faaliyet alanları arasında şunlar bulunuyor:

- Tekstil ve ev tekstili

- Elektronik ve beyaz eşya

- Enerji

- Gayrimenkul

- Metalurji ve madencilik

- Savunma sanayisi

- E-mobilite

Ahmet Nazif Zorlu, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın yanı sıra grup bünyesindeki farklı şirketlerde de yönetim kurulu başkanlığı veya başkan vekilliği görevlerini sürdürüyordu.

MEHMET ZORLU VAKFI'NI KURDU

Ahmet Nazif Zorlu, iş hayatının yanı sıra eğitim ve sosyal sorumluluk projelerine de önem veriyor. 1999 yılında babası Mehmet Zorlu'nun adını taşıyan Mehmet Zorlu Eğitim, Sağlık, Kültür ve Yardımlaşma Vakfı'nı kurdu.

Vakıf, eğitim başta olmak üzere sağlık, kültür ve sosyal yardımlaşma alanlarında çalışmalar yürütüyor; öğrencilere burs desteği sağlıyor ve eğitim yatırımlarına katkıda bulunuyor.

MANİSA FUTBOLUNUN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLADI 

Ahmet Nazif Zorlu, Vestel Manisaspor'un Süper Lig'e yükseliş sürecinde kulübe sağladığı büyük maddi destekle de öne çıktı. Kulüpte onursal başkanlık görevini üstlenen Zorlu, Manisa futbolunun gelişimine katkı sağladı.

Ahmet Nazif Zorlu kimdir? Denizli’den dünyaya uzanan başarı hikayesi

ULUSLARARASI ÖDÜLLER VE FAHRİ DOKTORA

Zorlu, Türkiye ile İspanya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yaptığı katkılar nedeniyle 2007 yılında İspanya Kralı I. Juan Carlos tarafından İspanya Kraliyet Sivil Liyakat Nişanı ile ödüllendirildi.

Ayrıca Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından 2017 yılında kendisine fahri doktora payesi verildi.

AİLE YAŞAMI

Ahmet Nazif Zorlu evli ve üç çocuk babasıydı.  Duayen iş insanı, İş dünyasındaki faaliyetlerinin yanı sıra eğitim ve sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalarıyla da tanınmaktaydı.

Ahmet Nazif Zorlu'nun ardından dev şirketler kaldı! İşte o markalarAhmet Nazif Zorlu'nun ardından dev şirketler kaldı! İşte o markalar İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybettiİş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
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    Yorumlar (1)

  • Can Umut Can Umut:
    yurtdışından gelen telefonlarıda imei sağlayan zorlu gözden düşmüştü 1 0 Yanıtla
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