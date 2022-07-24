Son Dakika Babadağ Haberleri

12:11 İstanbul Büyükşehir ve Babadağ Belediyesi Arasında Destek Protokolü İmzalandı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Babadağ Belediyesi arasında elektrikli araç ve parke taşı konusunda destek protokolü imzalandı.

14:49 Başkan Zolan'dan birlik ve beraberlik vurgusu Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, MHP Denizli İl Başkanı Yusuf Garip ile birlikte MHP'nin 19 ilçe başkanını ağırladı.

18:55 Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nden Meslektaşa Vefa Sergisi Denizli Gazeteciler Cemiyeti tarafından 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla ve geçen ay evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden gazeteci Oğuz Altuntaş anısına “Işığa yol verin fotoğraf sergisi” düzenlendi. Denizli protokolünün de katıldığı sergide hazırlanan fotoğraflar Denizli Gazeteciler Cemiyeti tarafından satışa çıkarılacak. Elde edilen gelir hayatını kaybeden gazeteci Oğuz Altuntaş’ın ailesine verilecek.

21:51 Denizli Gazeteciler Cemiyeti, 24 Temmuz Basın Bayramı'nda, Hayatını Kaybeden Gazeteci Oğuz Altuntaş Anısına Fotoğraf Sergisi Açtı Denizli Gazeteciler Cemiyeti, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla; geçen ay hayatını kaybeden gazeteci Oğuz Altuntaş anısına “Işığa Yol Verin” fotoğraf sergisi açtı. Sergide, Cemiyet üyesi 20 gazetecinin fotoğrafları yer aldı.

17:50 DTO'dan kadın kooperatiflerine destek Denizli Ticaret Odası (DTO), Uluslararası Kooperatifler Günü dolayısıyla Denizli'deki 11 kadın kooperatifine ürünlerini tanıtma fırsatı verdi.

10:10 Kur'an bülbülleri mest etti Denizli İl Müftülüğü, 2022 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinliklerinde erkek din görevlilerine yönelik düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Bölge Finaline ev sahipliği yaptı.

16:28 Babadağ Tanıtım Günleri Başladı Denizli’nin Babadağ ilçesinin tanıtılacağı 'Babadağ Tanıtım Günleri' görkemli bir açılışla başladı. Halk oyunları gösterisi, bando takımı, konser ve belgesel gösterimi ile ziyaretçilerine kapılarını açan Babadağ Tanıtım Günleri’nin ilk gününde vatandaşlar, etkinlik alanında yoğun kalabalık oluşturdu.

11:00 Çameli Belediyespor gelecek sezon için umut verdi Denizli 1. Amatör Lig E Grubuna veda eden Çameli Belediyespor, yeni kurulan bir ekip olmasına rağmen gösterdiği performansla gelecek sezon için umut verdi.

11:16 Denizli'de MHP'nin seçim çalışmasının ikinci durağı Çivril oldu Denizli'de MHP'nin seçim çalışmasının ikinci durağı Çivril oldu Denizli'ye gelen kurmaylarıyla MHP Çivril'de buluştu Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'nin 'Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları'nın 8 ilçeyi kapsayan Denizli'de 2. turu Çivril ilçesinde başladı.

10:49 MHP kurmayları Denizli'nin 8 ilçesinde vatandaşla buluşacak Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'nin "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları" Denizli'de devam ediyor.

15:10 AK Parti Denizli milletvekilleri, Aydın-Denizli Otoyolu'nu inceledi Aralarında AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın da bulunduğu bazı milletvekilleri, temeli 16 Nisan 2020'de atılan ve yapımı devam eden Aydın-Denizli Otoyolu'nda incelemelerde bulundu.

10:46 Çameli Belediyespor deplasmana hazırlanıyor 1. Amatör Küme E Grup'ta mücadele ederek yola çıkan Çameli Belediyespor, önümüzdeki hafta sonu Babadağ Spor ile oynanacak maça hazırlanıyor.

11:31 Soba üzerinde topları ısıtıp dağ köyünde bocce oynuyorlar - Soba üzerinde topları ısıtıp dağ köyünde bocce oynuyorlar Türkiye çapında 17 derecesi bulunan köyde, öğrenciler bocceyi yaşatıyor Denizli'nin Babadağ ilçesine bağlı Mollahmet köyünde ortaokul öğrencileri atıl durumda olan okul binasını bocce sınıfına çevirdi.

18:08 Çürüksu Çayı'nın kirletilmesine tepki Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Pınarkent Mahallesi yakınlarından geçen Çürüksu Çayı'nda bazı fabrikaların atık sularından kaynaklandığı öne sürülen kirlilik nedeniyle aralarında ilçe belediye başkanlarının da bulunduğu bir grup, açıklama yaptı.

23:43 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Denizli'ye geliyor Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli ziyaret ve görüşmelerde bulunmak üzere 24 Şubat Perşembe Günü Denizli'ye geliyor.

13:05 Ülkü Ocakları Turnuvasında şampiyon belli oldu - Ülkü Ocakları Turnuvasında şampiyon belli oldu Denizli'de Babadağ Ülkü Ocakları tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen halı saha turnuvasında finalde rakibini penaltı atışlarında yenen Babadağ Asansör şampiyon oldu.

20:30 Turnuvada yarı finalistler belli oldu - Turnuvada yarı finalistler belli oldu Çeyrek finalde toplam 49 gol kaydedildi Denizli'de Ülkü Ocakları tarafından her yıl düzenlenen geleneksel halı saha turnuvasının 3'üncüsünde yarı finalistler belli oldu.

10:14 Turnuvada yarı finalistler belli oldu Denizli'de Ülkü Ocakları tarafından her yıl düzenlenen geleneksel halı saha turnuvasının 3'üncüsünde yarı finalistler belli oldu.

09:17 İlçedeki vatandaşlar yüksek elektrik faturalarına isyan etti! Üretim durdu, vatandaşlar kahvede oturuyor Denizli'de geçimini dokumacılıkla sağlayan Babadağ ilçesi ve köylerde şalterler, yüksek elektrik zammı sonrası kapandı. 6 bin 500 kişilik ilçede geçimini dokumacılıkla sağlayan vatandaşlar çalışmıyor, onun yerine kahvede oturuyor.

22:54 Denizli'de 300 kişilik ekiple kar mücadele - Denizli'de 300 kişilik ekiple kar mücadele Büyükşehir ekipleri kar yağışından etkilenen bölgelere anında müdahale etti Denizli'de beklenen kar yağışına karşı 150 araç 300 kişilik ekiple teyakkuz halinde bekleyen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışından olumsuz etkilenen bölgelere...

14:19 Denizli'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor Denizli'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor Denizli'de dün etkisini gösteren kar yağışıyla gün boyu mücadele eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelindeki tüm yolları açık tuttu.

08:26 Kar bastırdı! 52 şehirde yüz yüze eğitime ara verildi! İşte o merkezler Ülkenin büyük bir bölümü yoğun kar yağışının etkisi altına girerken, 19 Ocak Çarşamba günü yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 52 ilin tamamında veya bazı ilçelerinde okullar tatil edildi.

23:05 Denizli'de 11 ilçede eğitime kar engeli Denizli'nin 11 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

18:16 Sokakta kalan evsizlere sıcak yuva Sokakta kalan evsizlere sıcak yuva Büyükşehir'den kar mesaisi Denizli'de sabah erken saatlerde bastıran kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu.

07:20 Türkiye kara teslim! Okulların tatil olduğu il sayısı 52'ye yükseldi Türkiye'nin çeşitli illerinde etkili olan kar yağışının ardından art arda tatil haberleri gelmeye başladı. Aralarında Bursa, Trabzon, Diyarbakır, Adana ve Konya gibi büyükşehirlerimizin de olduğu 52 ilimizde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

14:46 Geleneksel hale gelen halı saha turnuvasında 33 takım ter döküyor Denizli'de Babadağ Ülkü Ocakları tarafından birlikte hareket etme adına düzenlenen ve geleneksek halinde gelen halı saha turnuvası, ilçelerden oluşan 33 takımın katılımıyla devam ediyor.

14:55 Nazif Zorlu'nun duygusal anları... Her şey yıllar önce bu küçük atölyede başladı, şimdi ürettiklerini dünyaya ihraç ediyor Nazif Zorlu'nun duygusal anları... Her şey yıllar önce bu küçük atölyede başladı, şimdi ürettiklerini dünyaya ihraç ediyor Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Denizli'den 1959 yılında gelerek 15 yaşında iş hayatına başladığı Trabzon'daki ilk iş yerinde duygusal anlar...

20:00 Drone ile muhteşem kar manzaraları Drone ile muhteşem kar manzaraları Denizli'de etkili olan kar yağışının ardından Babadağ Dağı ve Babadağ ilçesinde kartpostallık görüntüler oluştu.

11:48 Drone ile muhteşem kar manzaraları Denizli'de etkili olan kar yağışının ardından Babadağ Dağı ve Babadağ ilçesinde kartpostallık görüntüler oluştu.

08:10 Eğitime kar engeli! 11 il ve ilçede okullar tatil edildi Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 il ve ilçede okullar tatil edildi.

22:55 Kar yağışı sebebiyle 1 ilin bazı ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi Yurdun pek çok bölgesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 ilimizin bazı ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi. Bu iller arasında Konya, Tunceli, Aksaray, Adana, Bingöl, Karaman ve Denizli yer alıyor.

21:19 Denizli'de eğitime kar engeli Denizli'nin Babadağ ilçesinde, kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

14:22 Denizli tekstilinin duayen ismi son yolculuğuna uğurlandı - Denizli tekstilinin duayen ismi son yolculuğuna uğurlandı Denizli'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ve tekstilin önde gelen isimlerinden biri olan Said Atıcı, toprağa verildi.

12:44 Denizli tekstilinin önemli ismi vefat etti Denizli'nin başarılı işadamlarından biri olan Said Atıcı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

17:22 Denizli'de 67 yetiştiriciye toplam 1072 damızlık hayvan dağıtıldı Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Damızlık Küçükbaş Hayvan Hibe Desteği Projesi" kapsamında yüzde 85 hibe desteği sağlanarak 67 yetiştiriciye toplam 1072 damızlık hayvan dağıtıldı.

10:01 İğneden ipliğe her şey bu fuarda İğneden ipliğe her şey bu fuarda Piktech kapılarını yeniliklerle açtı Tekstilcilerin merakla beklediği Piktech 2021, sektör temsilcilerini Denizli'de buluşturdu Ege Pamuk İplik Kumaş Tekstil Aksesuarları ve Tekstil Teknolojileri Fuarı (Piktech 2021), sektör temsilcilerini Denizli'de buluşturdu.

21:48 Sağlıklı ürünlere olan talep Denizli yoğurduna ilgiyi artırdı Sağlıklı ürünlere olan talep Denizli yoğurduna ilgiyi artırdıDENİZLİ Denizli'de Yörük kültürünün lezzetleri arasında gösterilen ve "İsli yoğurt" olarak da bilinen yanık yoğurt hiçbir katkı maddesi kullanılmadan geleneksel yöntemlerle yapılmasından dolayı kırsalda hazırlanan meşhur yoğurda...

23:07 Türkiye'nin tıbbi aromatik bitkilerden geliri 150 milyar dolara ulaşabilir Türkiye'nin tıbbi aromatik bitkilerden geliri 150 milyar dolara ulaşabilir Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.

12:27 Türkiye'nin tıbbi aromatik bitkilerden geliri 150 milyar dolar olabilir Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.