Son Dakika Babadağ Haberleri

- 12:11 İstanbul Büyükşehir ve Babadağ Belediyesi Arasında Destek Protokolü İmzalandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Babadağ Belediyesi arasında elektrikli araç ve parke taşı konusunda destek protokolü imzalandı.
- Dün Dün 14:49 Başkan Zolan'dan birlik ve beraberlik vurgusu
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, MHP Denizli İl Başkanı Yusuf Garip ile birlikte MHP'nin 19 ilçe başkanını ağırladı.
- 24.07.2022 24 Tem 18:55 Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nden Meslektaşa Vefa Sergisi
Denizli Gazeteciler Cemiyeti tarafından 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla ve geçen ay evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden gazeteci Oğuz Altuntaş anısına “Işığa yol verin fotoğraf sergisi” düzenlendi. Denizli protokolünün de katıldığı sergide hazırlanan fotoğraflar Denizli Gazeteciler Cemiyeti tarafından satışa çıkarılacak. Elde edilen gelir hayatını kaybeden gazeteci Oğuz Altuntaş’ın ailesine verilecek.
- 23.07.2022 23 Tem 21:51 Denizli Gazeteciler Cemiyeti, 24 Temmuz Basın Bayramı'nda, Hayatını Kaybeden Gazeteci Oğuz Altuntaş Anısına Fotoğraf Sergisi Açtı
Denizli Gazeteciler Cemiyeti, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla; geçen ay hayatını kaybeden gazeteci Oğuz Altuntaş anısına “Işığa Yol Verin” fotoğraf sergisi açtı. Sergide, Cemiyet üyesi 20 gazetecinin fotoğrafları yer aldı.
- 04.07.2022 04 Tem 17:50 DTO'dan kadın kooperatiflerine destek
Denizli Ticaret Odası (DTO), Uluslararası Kooperatifler Günü dolayısıyla Denizli'deki 11 kadın kooperatifine ürünlerini tanıtma fırsatı verdi.
- 10.06.2022 10 Haz 10:10 Kur'an bülbülleri mest etti
Denizli İl Müftülüğü, 2022 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinliklerinde erkek din görevlilerine yönelik düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Bölge Finaline ev sahipliği yaptı.
- 02.06.2022 02 Haz 16:28 Babadağ Tanıtım Günleri Başladı
Denizli’nin Babadağ ilçesinin tanıtılacağı 'Babadağ Tanıtım Günleri' görkemli bir açılışla başladı. Halk oyunları gösterisi, bando takımı, konser ve belgesel gösterimi ile ziyaretçilerine kapılarını açan Babadağ Tanıtım Günleri’nin ilk gününde vatandaşlar, etkinlik alanında yoğun kalabalık oluşturdu.
- 31.05.2022 31 May 11:00 Çameli Belediyespor gelecek sezon için umut verdi
Denizli 1. Amatör Lig E Grubuna veda eden Çameli Belediyespor, yeni kurulan bir ekip olmasına rağmen gösterdiği performansla gelecek sezon için umut verdi.
- 14.05.2022 14 May 11:16 Denizli'de MHP'nin seçim çalışmasının ikinci durağı Çivril oldu
Denizli'de MHP'nin seçim çalışmasının ikinci durağı Çivril oldu Denizli'ye gelen kurmaylarıyla MHP Çivril'de buluştu Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'nin 'Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları'nın 8 ilçeyi kapsayan Denizli'de 2. turu Çivril ilçesinde başladı.
- 11.05.2022 11 May 10:49 MHP kurmayları Denizli'nin 8 ilçesinde vatandaşla buluşacak
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'nin "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları" Denizli'de devam ediyor.
- 17.04.2022 17 Nis 15:10 AK Parti Denizli milletvekilleri, Aydın-Denizli Otoyolu'nu inceledi
Aralarında AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın da bulunduğu bazı milletvekilleri, temeli 16 Nisan 2020'de atılan ve yapımı devam eden Aydın-Denizli Otoyolu'nda incelemelerde bulundu.
- 17.04.2022 17 Nis 13:34 Ege'nin vizyon projesi Aydın Denizli Otoyolunda çalışmalar yarıyı geçtiAK Parti heyeti, Akdeniz, Ege ve Marmara'yı bir birine bağlayacak olan...
- Ege'nin vizyon projesi Aydın - Denizli Otoyolunda çalışmalar yarıyı geçti AK Parti heyeti, Akdeniz, Ege ve Marmara'yı bir birine bağlayacak olan projedeki çalışmaları yerinde inceledi Karayolları 2.
- 14.04.2022 14 Nis 11:55 AK Parti'li Tin, Tavas ve Babadağ'da vatandaşlarla bir araya geldi
AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Tavas ve Babadağ ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.
- 01.04.2022 01 Nis 10:46 Çameli Belediyespor deplasmana hazırlanıyor
1. Amatör Küme E Grup'ta mücadele ederek yola çıkan Çameli Belediyespor, önümüzdeki hafta sonu Babadağ Spor ile oynanacak maça hazırlanıyor.
- 30.03.2022 30 Mar 11:31 Soba üzerinde topları ısıtıp dağ köyünde bocce oynuyorlar
- Soba üzerinde topları ısıtıp dağ köyünde bocce oynuyorlar Türkiye çapında 17 derecesi bulunan köyde, öğrenciler bocceyi yaşatıyor Denizli'nin Babadağ ilçesine bağlı Mollahmet köyünde ortaokul öğrencileri atıl durumda olan okul binasını bocce sınıfına çevirdi.
- 22.03.2022 22 Mar 18:08 Çürüksu Çayı'nın kirletilmesine tepki
Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Pınarkent Mahallesi yakınlarından geçen Çürüksu Çayı'nda bazı fabrikaların atık sularından kaynaklandığı öne sürülen kirlilik nedeniyle aralarında ilçe belediye başkanlarının da bulunduğu bir grup, açıklama yaptı.
- 22.02.2022 22 Şub 23:43 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Denizli'ye geliyor
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli ziyaret ve görüşmelerde bulunmak üzere 24 Şubat Perşembe Günü Denizli'ye geliyor.
- 21.02.2022 21 Şub 13:05 Ülkü Ocakları Turnuvasında şampiyon belli oldu
- Ülkü Ocakları Turnuvasında şampiyon belli oldu Denizli'de Babadağ Ülkü Ocakları tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen halı saha turnuvasında finalde rakibini penaltı atışlarında yenen Babadağ Asansör şampiyon oldu.
- 10.02.2022 10 Şub 20:30 Turnuvada yarı finalistler belli oldu
- Turnuvada yarı finalistler belli oldu Çeyrek finalde toplam 49 gol kaydedildi Denizli'de Ülkü Ocakları tarafından her yıl düzenlenen geleneksel halı saha turnuvasının 3'üncüsünde yarı finalistler belli oldu.
- 10.02.2022 10 Şub 10:14 Turnuvada yarı finalistler belli oldu
Denizli'de Ülkü Ocakları tarafından her yıl düzenlenen geleneksel halı saha turnuvasının 3'üncüsünde yarı finalistler belli oldu.
- 01.02.2022 01 Şub 09:17 İlçedeki vatandaşlar yüksek elektrik faturalarına isyan etti! Üretim durdu, vatandaşlar kahvede oturuyor
Denizli'de geçimini dokumacılıkla sağlayan Babadağ ilçesi ve köylerde şalterler, yüksek elektrik zammı sonrası kapandı. 6 bin 500 kişilik ilçede geçimini dokumacılıkla sağlayan vatandaşlar çalışmıyor, onun yerine kahvede oturuyor.
- 23.01.2022 23 Oca 22:54 Denizli'de 300 kişilik ekiple kar mücadele
- Denizli'de 300 kişilik ekiple kar mücadele Büyükşehir ekipleri kar yağışından etkilenen bölgelere anında müdahale etti Denizli'de beklenen kar yağışına karşı 150 araç 300 kişilik ekiple teyakkuz halinde bekleyen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışından olumsuz etkilenen bölgelere...
- 19.01.2022 19 Oca 14:19 Denizli'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor
Denizli'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor Denizli'de dün etkisini gösteren kar yağışıyla gün boyu mücadele eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelindeki tüm yolları açık tuttu.
- 19.01.2022 19 Oca 08:26 Kar bastırdı! 52 şehirde yüz yüze eğitime ara verildi! İşte o merkezler
Ülkenin büyük bir bölümü yoğun kar yağışının etkisi altına girerken, 19 Ocak Çarşamba günü yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 52 ilin tamamında veya bazı ilçelerinde okullar tatil edildi.
- 18.01.2022 18 Oca 23:05 Denizli'de 11 ilçede eğitime kar engeli
Denizli'nin 11 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
- 18.01.2022 18 Oca 18:16 Sokakta kalan evsizlere sıcak yuva
Sokakta kalan evsizlere sıcak yuva Büyükşehir'den kar mesaisi Denizli'de sabah erken saatlerde bastıran kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu.
- 19.01.2022 19 Oca 07:20 Türkiye kara teslim! Okulların tatil olduğu il sayısı 52'ye yükseldi
Türkiye'nin çeşitli illerinde etkili olan kar yağışının ardından art arda tatil haberleri gelmeye başladı. Aralarında Bursa, Trabzon, Diyarbakır, Adana ve Konya gibi büyükşehirlerimizin de olduğu 52 ilimizde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.
- 11.01.2022 11 Oca 16:30 Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Aralık başında faiz 22,70'e çıkıyor.
- 04.01.2022 04 Oca 14:46 Geleneksel hale gelen halı saha turnuvasında 33 takım ter döküyor
Denizli'de Babadağ Ülkü Ocakları tarafından birlikte hareket etme adına düzenlenen ve geleneksek halinde gelen halı saha turnuvası, ilçelerden oluşan 33 takımın katılımıyla devam ediyor.
- 01.01.2022 01 Oca 14:55 Nazif Zorlu'nun duygusal anları... Her şey yıllar önce bu küçük atölyede başladı, şimdi ürettiklerini dünyaya ihraç ediyor
Nazif Zorlu'nun duygusal anları... Her şey yıllar önce bu küçük atölyede başladı, şimdi ürettiklerini dünyaya ihraç ediyor Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Denizli'den 1959 yılında gelerek 15 yaşında iş hayatına başladığı Trabzon'daki ilk iş yerinde duygusal anlar...
- 22.12.2021 22 Ara 20:00 Drone ile muhteşem kar manzaraları
Drone ile muhteşem kar manzaraları Denizli'de etkili olan kar yağışının ardından Babadağ Dağı ve Babadağ ilçesinde kartpostallık görüntüler oluştu.
- 22.12.2021 22 Ara 11:48 Drone ile muhteşem kar manzaraları
Denizli'de etkili olan kar yağışının ardından Babadağ Dağı ve Babadağ ilçesinde kartpostallık görüntüler oluştu.
- 20.12.2021 20 Ara 08:10 Eğitime kar engeli! 11 il ve ilçede okullar tatil edildi
Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 il ve ilçede okullar tatil edildi.
- 19.12.2021 19 Ara 22:55 Kar yağışı sebebiyle 1 ilin bazı ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi
Yurdun pek çok bölgesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 ilimizin bazı ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi. Bu iller arasında Konya, Tunceli, Aksaray, Adana, Bingöl, Karaman ve Denizli yer alıyor.
- 19.12.2021 19 Ara 21:19 Denizli'de eğitime kar engeli
Denizli'nin Babadağ ilçesinde, kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
- 04.12.2021 04 Ara 14:22 Denizli tekstilinin duayen ismi son yolculuğuna uğurlandı
- Denizli tekstilinin duayen ismi son yolculuğuna uğurlandı Denizli'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ve tekstilin önde gelen isimlerinden biri olan Said Atıcı, toprağa verildi.
- 03.12.2021 03 Ara 12:44 Denizli tekstilinin önemli ismi vefat etti
Denizli'nin başarılı işadamlarından biri olan Said Atıcı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
- 30.11.2021 30 Kas 17:22 Denizli'de 67 yetiştiriciye toplam 1072 damızlık hayvan dağıtıldı
Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Damızlık Küçükbaş Hayvan Hibe Desteği Projesi" kapsamında yüzde 85 hibe desteği sağlanarak 67 yetiştiriciye toplam 1072 damızlık hayvan dağıtıldı.
- 30.10.2021 30 Eki 10:01 İğneden ipliğe her şey bu fuarda
İğneden ipliğe her şey bu fuarda Piktech kapılarını yeniliklerle açtı Tekstilcilerin merakla beklediği Piktech 2021, sektör temsilcilerini Denizli'de buluşturdu Ege Pamuk İplik Kumaş Tekstil Aksesuarları ve Tekstil Teknolojileri Fuarı (Piktech 2021), sektör temsilcilerini Denizli'de buluşturdu.
- 26.10.2021 26 Eki 21:48 Sağlıklı ürünlere olan talep Denizli yoğurduna ilgiyi artırdı
Sağlıklı ürünlere olan talep Denizli yoğurduna ilgiyi artırdıDENİZLİ Denizli'de Yörük kültürünün lezzetleri arasında gösterilen ve "İsli yoğurt" olarak da bilinen yanık yoğurt hiçbir katkı maddesi kullanılmadan geleneksel yöntemlerle yapılmasından dolayı kırsalda hazırlanan meşhur yoğurda...
- 08.10.2021 08 Eki 23:07 Türkiye'nin tıbbi aromatik bitkilerden geliri 150 milyar dolara ulaşabilir
Türkiye'nin tıbbi aromatik bitkilerden geliri 150 milyar dolara ulaşabilir Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.
- 08.10.2021 08 Eki 12:27 Türkiye'nin tıbbi aromatik bitkilerden geliri 150 milyar dolar olabilir
Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.
- 29.09.2021 29 Eyl 09:21 Asırlık ahşap ev alevlere teslim oldu
Denizli'nin Babadağ ilçesinde asırlık ahşap ev, elektrik kontağından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.