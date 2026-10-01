Denizli Babadağ'da uçuruma yuvarlanan otomobilin altında kalan adam ağır yaralandı - Son Dakika
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Denizli Babadağ'da uçuruma yuvarlanan otomobilin altında kalan adam ağır yaralandı

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Denizli Babadağ\'da uçuruma yuvarlanan otomobilin altında kalan adam ağır yaralandı
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Denizli Babadağ'da çeşmeden su almak için aracından inen adam, park halindeki otomobilinin kendiliğinden hareket etmesi üzerine aracı durdurmaya çalıştı. Uçurumdan yuvarlanan otomobilin altında sıkışan adam ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Denizli'de yol kenarındaki çeşmeden su almak için aracından inen adam, park halindeki otomobilinin kendiliğinden hareket ettiğini görünce durdurmaya çalıştı. Otomobilin önünde sürüklenen O.K., araçla birlikte uçurumdan yuvarlanarak aracın altında sıkıştı.

Olay, Babadağ ilçesine bağlı Kelleci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.K., yol kenarında bulunan çeşmeden bidona su doldurmak için 20 AGP 382 plakalı otomobiliyle durdu. Aracını yol kenarına park eden O.K., daha sonra otomobilden inerek çeşmeye yöneldi. Bu sırada park halindeki otomobilinin kendiliğinden hareket ettiğini gören O.K., aracı durdurmak için koşarak otomobilin önüne geçti. Aracı iterek durdurmaya çalışan O.K. başarılı olamayınca, hareket halindeki otomobil tarafından kısa süre sürüklendi. O.K. ve otomobil, yol kenarındaki uçurumdan aşağıya düştü.

Kontrolsüz şekilde ilerleyen otomobil, uçurumdan aşağıya düşmesinin ardından O.K.'nin üzerinden geçerek ezdi. O.K., otomobil ile zemin arasında sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan O.K., sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve ağır yaralandığı belirtilen O.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıGüvenlik3. SayfaBabadağDenizliGüncelSon Dakika

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