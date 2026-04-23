Babadağlı çocukların 23 Nisan coşkusu göz doldurdu - Son Dakika
Babadağlı çocukların 23 Nisan coşkusu göz doldurdu

Babadağlı çocukların 23 Nisan coşkusu göz doldurdu
23.04.2026 15:00  Güncelleme: 15:01
DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Babadağ ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen görkemli programla büyük bir coşku içinde kutlandı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Babadağ ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen görkemli programla büyük bir coşku içinde kutlandı. İlçe protokolü ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, öğrencilerin hazırladığı gösteriler izleyenlerden tam not aldı.

Törene İlçe Kaymakamı İlhan Kayaş ve Belediye Başkanı Murat Kumral katılarak çocukların bayram sevincine ortak oldu. Program kapsamında sahne alan öğrenciler; şiir dinletileri, halk oyunları ve çeşitli performanslarla unutulmaz anlar yaşattı. Etkinlikte ayrıca, yaşanan acı olaylar nedeniyle hayatını kaybeden çocuklar ve fedakar eğitimciler de rahmetle anıldı. Duygu dolu anların yaşandığı programda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Milli egemenliğin simgesi olan bu anlamlı günde, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlar saygı ve minnetle anıldı. Geleceğin teminatı olan çocukların bayramı, Babadağ'da gurur ve heyecanla kutlandı.

23 Nisan temalı yarışmalarda dereceye giren öğrencileri tebrik eden Başkan Murat Kumral, "Bu anlamlı günde, yaşanan acı olaylar sebebiyle hayatını kaybeden çocuklarımızı ve fedakar eğitimcilerimizi rahmetle anıyoruz. Milli egemenliğimizin simgesi olan bu özel günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor; geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bayramını kutluyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Babadağlı çocukların 23 Nisan coşkusu göz doldurdu - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tanığın iddiası ortalığı karıştıracak: Özgür Özel Özkan Yalım’dan korkuyor, elinde bir şeyler var Tanığın iddiası ortalığı karıştıracak: Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor, elinde bir şeyler var
İstanbul Boğazı bugün deniz trafiğine kapatılacak İstanbul Boğazı bugün deniz trafiğine kapatılacak
Kim Kardashian ve Lewis Hamilton, sörf yaparken aşk tazeledi Kim Kardashian ve Lewis Hamilton, sörf yaparken aşk tazeledi
Üsküdar’da 18 yıl önceki cinayet ’kan örneği’ ile çözüldü Üsküdar'da 18 yıl önceki cinayet 'kan örneği' ile çözüldü
NATO Genel Sekreteri Rutte, ASELSAN’ın genç mühendislerinden övgüyle bahsetti NATO Genel Sekreteri Rutte, ASELSAN'ın genç mühendislerinden övgüyle bahsetti
Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçe yönetimine sert eleştiri: Böyle bir risk nasıl alınır Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe yönetimine sert eleştiri: Böyle bir risk nasıl alınır?

14:13
Derbi kavgası günler öncesinden başladı Galatasaray’ın açıklamasına Fenerbahçe’den jet yanıt
Derbi kavgası günler öncesinden başladı! Galatasaray'ın açıklamasına Fenerbahçe'den jet yanıt
14:01
Dünya Kupası öncesi Milli Takım’a şok Arda Güler sezonu kapattı
Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a şok! Arda Güler sezonu kapattı
13:15
Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır
Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır
13:10
TBMM Başkanı Kurtulmuş, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi İnci’ye devretti İşte verdiği mesaj
TBMM Başkanı Kurtulmuş, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi İnci'ye devretti! İşte verdiği mesaj
13:01
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek
12:48
Azerbaycan’dan İsrail’e “bağımsızlık günü“ kutlaması
Azerbaycan'dan İsrail'e "bağımsızlık günü" kutlaması
SON DAKİKA: Babadağlı çocukların 23 Nisan coşkusu göz doldurdu - Son Dakika
