Babadağlı çocukların 23 Nisan coşkusu göz doldurdu

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Babadağ ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen görkemli programla büyük bir coşku içinde kutlandı. İlçe protokolü ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, öğrencilerin hazırladığı gösteriler izleyenlerden tam not aldı.

Törene İlçe Kaymakamı İlhan Kayaş ve Belediye Başkanı Murat Kumral katılarak çocukların bayram sevincine ortak oldu. Program kapsamında sahne alan öğrenciler; şiir dinletileri, halk oyunları ve çeşitli performanslarla unutulmaz anlar yaşattı. Etkinlikte ayrıca, yaşanan acı olaylar nedeniyle hayatını kaybeden çocuklar ve fedakar eğitimciler de rahmetle anıldı. Duygu dolu anların yaşandığı programda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Milli egemenliğin simgesi olan bu anlamlı günde, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlar saygı ve minnetle anıldı. Geleceğin teminatı olan çocukların bayramı, Babadağ'da gurur ve heyecanla kutlandı.

23 Nisan temalı yarışmalarda dereceye giren öğrencileri tebrik eden Başkan Murat Kumral, "Bu anlamlı günde, yaşanan acı olaylar sebebiyle hayatını kaybeden çocuklarımızı ve fedakar eğitimcilerimizi rahmetle anıyoruz. Milli egemenliğimizin simgesi olan bu özel günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor; geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bayramını kutluyoruz" dedi.