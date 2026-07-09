NATO Zirvesi'nde Denizli'nin Yanık Kokulu Yoğurdu İkram Edildi - Son Dakika
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NATO Zirvesi'nde Denizli'nin Yanık Kokulu Yoğurdu İkram Edildi

NATO Zirvesi\'nde Denizli\'nin Yanık Kokulu Yoğurdu İkram Edildi
09.07.2026 13:42  Güncelleme: 13:45
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NATO Liderler Zirvesi'nde ikram edilen Denizli'ye özgü coğrafi işaretli yanık kokulu koyun yoğurdunun üretimi, geleneksel yöntemlerle iki gün sürüyor. Üretici Metin Gün çifti, ürünün zirvede sunulmasından gurur duyduklarını belirtti.

NATO Liderler Zirvesi'nde düzenlenen yemekte ikram edilen, Denizli'ye özgü coğrafi işaretli yanık kokulu koyun yoğurdunun üretimi, uzun ve zahmetli bir süreçten oluşuyor. Babadağ ilçesinde üç kuşaktır üretim yapan Metin Gün (51) ile eşi Fatma Gün (48), yoğurdun hazırlanmasının yaklaşık iki günü bulduğunu belirtti.

Babadağ ilçesi kırsal Mollaahmetler Mahallesi Kızılyer mevkisinde çiftçilik yapan Metin ve Fatma Gün çifti, üç kuşaktır koyun sütünden yanık kokulu yoğurt üretiyor. NATO Liderler Zirvesi'nde düzenlenen yemekte de ikram edilen ürün, 2024 yılında Tavas Belediyesi'nin başvurusu üzerine 'Yanık Kokulu Koyun Yoğurdu' adıyla coğrafi işaret tescili aldı. Ürün, Babadağ başta olmak üzere Denizli'nin kırsal mahallelerinde de geleneksel yöntemlerle üretiliyor.

SÜT 4 SAAT SOĞUMAYA BIRAKILIYOR

Yanık kokulu koyun yoğurdunun üretimi, sabahın erken saatlerinde koyunların sağılmasıyla başlıyor. Sağılan süt süzüldükten sonra bir kısmı odun ateşinde kızdırılan kazana dökülerek tabanının tutması sağlanıyor. Ardından kalan süt de kazana ekleniyor. Kaynayan süt, yaklaşık 10 dakika boyunca kepçeyle yukarıdan tekrar kazana dökülerek havalandırılıyor. Daha sonra kalaylı kazanlara alınan süt yaklaşık 4 saat soğumaya bırakılıyor. Sıcaklığı yaklaşık 45 dereceye düştüğünde bir önceki günden ayrılan yoğurt mayasıyla mayalanıyor. Yaklaşık 4 saat süren mayalanmanın ardından yoğurt bez keselere aktarılıyor ve iki gün boyunca asılarak suyunun süzülmesi bekleniyor. Süzme işlemi tamamlanan ürün soğutularak satışa hazır hale getiriliyor.

'BİZİM İÇİN GURUR VERİCİ OLDU'

Babadağ ilçesinde üç kuşaktır üretim yaptıklarını belirten Metin Gün, "Dedemden babama, babamdan bana geçen bir üretim geleneğimiz var. Geçimimizin bir bölümünü yoğurt satışından sağlıyoruz. Ürünümüzün NATO Liderler Zirvesi'nde ikram edilmesi bizim için gurur verici oldu" dedi.

'EMEK VE ZAMAN İSTEYEN BİR İŞ'

Günde yaklaşık 50 kilogram yanık kokulu koyun yoğurdu ürettiklerini belirten eşi Fatma Gün ise "Yoğurdumuz diğer yoğurtlardan çok farklı, yöremize ait bir tadı var. Sadece Denizli yöresinde üretiliyor. Sabah erken saatlerde koyunları sağdıktan sonra üretime başlıyoruz. Emek ve zaman isteyen bir iş, yoğurdu yemek kolay ama yapımı çok zor. Odun ateşinde kaynatılıyor, saatlerce dinlendiriliyor, mayalanıyor ve iki gün boyunca süzülüyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel NATO Zirvesi'nde Denizli'nin Yanık Kokulu Yoğurdu İkram Edildi - Son Dakika

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