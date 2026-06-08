Başkan Kumral kızını yuvadan uçurdu

DENİZLİ (İHA) – Denizli'ni Babadağ ilçesi anlamlı bir nikah törenine ev sahipliği yaptı. Kızının nikahını bizzat kıyan Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, yaptığı konuşmayla davetlilere duygu dolu anlar yaşattı.

Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral'ın kızı Perihan Ece Kumral ile Serkan Kaya, hayatlarını birleştirerek dünya evine girdi. Denizli protokolünün yanı sıra siyaset, bürokrasi, sivil toplum ve iş dünyasından çok sayıda ismin katıldığı düğün töreninde renkli görüntüler yaşandı. Genç çiftin mutluluğuna ortak olmak isteyen davetliler, gece boyunca süren kusursuz organizasyonda Kumral ve Kaya ailelerinin heyecanını paylaştı. Belediye Başkanı Murat Kumral ve ailesi, konuklarla tek tek ilgilenerek harika bir ev sahipliği örneği sergiledi.

Kızının nikahını bizzat kendisi kıydı!

Görkemli düğün merasiminin en anlamlı, en özel ve şüphesiz en unutulmaz anı ise nikah akdi sırasında yaşandı. Koltuğunda oturduğu ilçede yüzlerce nikah kıyan Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, bu kez hayatının en zor ve en mutlu görevini üstlenerek kızı Perihan Ece Kumral'ın nikahını bizzat kendisi kıydı. Kızına ve damadına hitaben yaptığı içten, sevgi dolu konuşma sırasında zaman zaman duygusal anlar yaşayan ve gözleri dolan Başkan Kumral'ın sözleri, salondaki davetlileri de derinden etkiledi. Bir babanın en zorlu ve en gururlu anlarına şahitlik eden misafirler, başkanı uzun süre alkışladı.

Duygusal anların ardından atılan imzalarla resmi olarak hayatlarını birleştiren genç çift, alkışlar eşliğinde aile cüzdanını teslim aldı. Mutlulukları gözlerinden okunan Perihan Ece Kumral ile Serkan Kaya çifti, gecenin ilerleyen saatlerine kadar tebrikleri kabul etti. - DENİZLİ