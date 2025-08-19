Babadağ\'da Modifiye Araç Festivali Heyecanı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Babadağ Belediyesi modifiye araç meraklılarını bir araya getirecek büyük bir festivale ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 24 Ağustos'ta gerçekleşecek festivalde gösteriler, müzik ve eğlence bir arada olacak.

Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, modifiye araç tutkusunu ilçeye taşımak amacıyla başlattığı girişimler kapsamında, daha önce Modifiyeli Araçlar Derneği (MODDER) Başkan Yardımcısı Soner Yüreci ve Modifiyeli Araçlar Kulüp Başkanı Tahsin Akar ile bir araya geldi. Bu toplantıların ardından heyecanla beklenen Babadağ Modifiyeli Araçlar Festivalin programı netleşti. 24 Ağustos Cumartesi günü saat 09.00 ile 17.00 arasında gerçekleştirilecek festivalde, modifiye araç sergilerinin yanı sıra otomobil şovları, ses ve ışık gösterileri ile müzik performansları da yer alacak.

Tüm vatandaşları ve otomobil tutkunlarını festivale davet eden Başkan Murat Kumral, "Babadağ'ımıza renk katacak heyecan dolu bir etkinlik için ilk adımları attık. Gençlerimize ve modifiye tutkunlarına hitap edecek bu organizasyon için şimdiden büyük bir heyecan duyuyoruz. Renkli araçlar, güçlü motorlar ve keyifli anlar için tüm hemşerilerimizi ve otomobil tutkunlarını Babadağ'a bekliyoruz" dedi. - DENİZLİ