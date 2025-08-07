Babadağ Belediye Başkanı Zeybekci\'den Destek İstedi

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, Babadağ'da yapılan çalışmalar ve hayata geçirilecek projelerle ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'ye bilgiler vererek, destek istedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve önceki dönem Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'yi Ankara'daki makamında ziyaret eden Başkan Murat Kumral, ziyaretle ilgili şu bilgileri verdi:

"Babadağ'ımızın kalkınması için yürüttüğümüz çalışmalar ve önümüzdeki dönem projelerimiz üzerine kapsamlı bir istişare gerçekleştirdik. Tecrübesiyle her zaman yol gösterici olan Sayın Bakanımıza nazik misafirperverliği ve destekleri için teşekkür ediyoruz" dedi. - DENİZLİ