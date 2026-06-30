Babadağ Belediyesinden vatandaşlara aşure ikramı

Denizli'nin Babadağ ilçesinde belediye tarafından düzenlenen programda, vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Babadağ Belediyesi, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri olan aşure ikramı programı düzenledi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri olan programa ilgi gösteren tüm hemşehrilerine teşekkür eden belediye yetkilileri, paylaşmanın bereketinin daim olmasını diledi. - DENİZLİ