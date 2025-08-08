Babadağ Belediyesi Yol Çalışmalarına Devam Ediyor

Babadağ Belediyesi vatandaşlardan gelen talepler üzerine yol çalışmalarını sürdürüyor. Zorlu ve eğimli bölgelerde yürütülen titiz çalışmalar sayesinde ulaşımın daha rahat hale geldiğini ifade eden Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, "Her mahallemize eşit hizmet götürme anlayışımızla Babadağ'ı adım adım güzelleştiriyoruz" dedi.

"Vatandaşlarımızdan gelen talepler üzerine çalışmalarımız devam ediyor"

Her mahalleyi eşit hizmet götürme anlayışıyla Babadağ'ı adım adım güzelleştirdiklerini ifade eden Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, "İlçemizin ihtiyaçlarını yerinde görerek çözüme kavuşturmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda, vatandaşlarımızdan gelen talepler üzerine başlattığımız betonlama ve yol düzenleme çalışmaları ilçemizin çeşitli noktalarında devam ediyor. Zorlu ve eğimli bölgelerde ekiplerimizin yürüttüğü titiz çalışmalar sayesinde yollar daha sağlam, ulaşım daha rahat hale geliyor. Her mahallemize eşit hizmet götürme anlayışımızla Babadağ'ı adım adım güzelleştiriyoruz" dedi. - DENİZLİ