DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde öğrencilerin eserlerinden oluşan 23 Nisan temalı resim sergisinde görücüye çıkan umut, neşe ve bayram coşkusunu ifade eden eserler beğeni topladı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde tüm okullardan katılımının olduğu "23 Nisan" temalı resim sergisi, Babadağ Belediyesi hizmet binasında ziyarete açıldı. Serginin açılışına İlçe Kaymakamı İlhan Kayaş, Belediye Başkanı Murat Kumral, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Solak, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hatice Dolaşık, Vergi Dairesi Müdürü Mustafa Ekinci, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Karakurt, davetliler, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Sergide yer alan umut, neşe ve bayram coşkusunu ifade eden eserler beğeni topladı. Babadağ protokolü, öğrencilere hediyeler takdim edilerek, başarılarından ötürü kutladı. Cuma gününe kadar açık olacak sergi, belediye hizmet binasında ziyaret edilebilecek.

Sergiye eserleriyle renk katan tüm öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik eden Belediye Başkanı Murat Kumral, "Minik sanatçılarımızın ellerinden çıkan resimlerle hazırladığımız sergimizin açılışını İlçe Kaymakamımız İlhan Kayaş, ilçe protokolümüz, meclis üyelerimiz, öğretmenlerimiz ve kıymetli öğrencilerimiz katılımlarıyla gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin ellerinden hayat bulan her bir resimde umut, neşe ve bayram var. Geleceğe umutla bakmamıza vesile olan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" dedi. - DENİZLİ